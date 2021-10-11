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Названі лауреати Нобелівської премії з економіки за 2021 рік

13:03 11 жовтня 2021
Нобелівська медаль

У Стокгольмі завершився так званий Нобелівський тиждень. Останніми за традицією оголосили імена лауреатів Премії Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Неофіційно вона називається Нобелівською премією з економіки, хоча, на відміну від інших нагород, ця премія не є спадщиною Альфреда Нобеля. Вона була заснована лише у 1968 році.

Рішення оголосила Шведська королівська академія наук. Цього року лауреатами названі канадський економіст Девід Кард (якому дістанеться половина грошового призу в 10 мільйонів шведських крон), а також американець Джошуа Ангріст і голландсько-американський економіст Гвідо Імбенс, які розділять іншу половину.

У заяві на сайті Nobelprize.com йдеться, що «робота лауреатів економічних наук 2021 року зробила революцію в емпіричних дослідженнях в області соціальних наук і значно поліпшила здатність дослідницької спільноти відповідати на питання, що мають велике значення для всіх нас». Премію присуджено за нове розуміння ринку праці та висновки про причини й наслідки втручання в хід речей природних причин.

Медалі та дипломи в цьому році, як і в минулому, будуть вручатися лауреатам в їхніх країнах. Традиційні церемонії вручення Нобелівської премії у Стокгольмі та Осло, а також Нобелівський банкет в мерії Стокгольма, які традиційно проходять 10 грудень в день смерті Альфреда Нобеля, знову скасовують через пандемію коронавірусу.

Раніше були оголошені лауреати Нобелівської премії миру, премії по літературі, по хімії, фізиці, а також в області фізіології і медицини.

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