Нобелівську премію з фізіології і медицини присудили за відкриття рецепторів температури та дотику

4 жовтня стартував так званий Нобелівський тиждень. Лауреатами Нобелівської премії з фізіології та медицини у 2021 році стали вчені з США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Як повідомляє nobelprize.org, премію присудили за відкриття рецепторів температури та дотику.

Робота цих дослідників «дозволила розкрити одну з таємниць природи». Їхні відкриття «дозволили зрозуміти, як тепло, холод і механічна сила можуть ініціювати нервові імпульси, які дозволяють нам сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього».

Джуліус і Патапутян розділять між собою грошовий приз — 10 мільйонів шведських крон (близько 1,15 мільйона доларів).

Вручення Нобелівських премій в цьому році, як і в 2020-м, відбудеться не на загальній урочистій церемонії в Стокгольмі, а окремо — в тих країнах, де живуть лауреати.

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