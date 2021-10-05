Оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізики за 2021 рік

5 жовтня в Стокольме оголосили імена володарів Нобелівської премії з фізики за 2021 рік. Як повідомляється на офіційному сайті Nobelprize.com, ними стали американський вчений японського походження Сюкуро Манабе, німець Клаус Гассельман та італієць Джорджо Парізі. Премія присуджена з «новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем».

Так, Манабе продемонстрував, як підвищений рівень вуглекислого газу в атмосфері призводить до підвищення температури на поверхні Землі. Його робота заклала основу для розробки сучасних кліматичних моделей.

Гассельманн створив модель, яка пов'язує воєдино погоду і клімат. Його методи були використані, щоб довести, що підвищення температури в атмосфері викликано викидами вуглекислого газу людиною.

Парізі отримав нагороду «за відкриття взаємозв'язку безладу і флуктуацій у фізичних системах від атомного до планетарного масштабу».

Грошовий приз становить 10 мільйонів шведських крон (близько 1,15 мільйона доларів). Він буде розділений між вченими. Причому Парізі отримає половину всієї суми, а решту Манабе та Гассельман поділять навпіл.

Раніше було оголошено, що через пандемію коронавірусу лауреати премії другий рік поспіль будуть отримувати нагороди в тих країнах, де проживають. Зазвичай 10 грудня в Стокгольмі проводили традиційну церемонію вручення Нобелівських премій за участю королівської сім'ї Швеції та організовували банкет на честь лауреатів. Премія миру традиційно вручається у столиці Норвегії Осло.

У понеділок 4 жовтня, як повідомляли «ФАКТИ», Нобелівську премію з фізіології і медицини присудили за відкриття рецепторів температури і оcязанія.

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