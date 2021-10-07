Нобелівська премія з літератури за 2021 рік дісталася письменнику-африканцю

7 жовтня в Стокгольмі оголосили ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури за 2021 рік. Шведська академія присудила її танзанійський письменнику Абдулразаку Гурне, який прождиває у Британії та пише англійською.

Про це було оголошено на офіційному сайті Nobelprize.org.

Письменник був відзначений за «його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців в прірви між культурами і континентами».

Гурна народився на острові Занзібар у 1948 році в сім'ї мусульман арабського походження. У 1968 році переїхав до Великобританії. Він є автором романів «Рай», який раніше був включений в число претендентів на Букерівську премію, а також романів «Дезертирство», «Захоплення тишею», «Біля моря».

Письменникові дістанеться приз в розмірі 10 мільйонів шведських крон (близько 1,14 мільйона доларів).

У минулому році премія з літератури дісталася 77-річній американській поетесі та есеїстки Луїзі Глюк.

Раніше були оголошені лауреати Нобелівської премії з хімії, фізики, а також в області фізіології і медицини.

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