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Нобелівську премію миру присуджено російському журналісту Дмитру Муратову та філіппінці Марії Ресса

12:06 8 жовтня 2021
Нобелівська медаль

8 жовтня Нобелівський комітет у столиці Норвегії Осло оголосив лауреата Нобелівської премії миру за 2021-й рік. Як повідомляється на офіційному сайті Nobelprize.org, ними стали філіппіно-американська Марія Ресса (співзасновниця онлайн-видання Rapple) та Дмитро Муратов — російський журналіст, головний редактор «Новой газеты» («Нової газети»).

Премія була присуджена за «їхні зусилля щодо захисту свободи вираження думок, що є передумовою демократії і міцного миру».

«Вільна, незалежна та заснована на фактах журналістика служить для захисту від зловживання владою, брехні та військової пропаганди. Норвезький Нобелівський комітет переконаний, що свобода слова і свобода інформації допомагають забезпечити інформованість громадськості», — йдеться в заяві.

В цьому році було 329 кандидатів в лауреати Нобелівської премії миру. Серед фаворитів називали шведську екоактивістку Грету Тунберг, лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську, російського опозиціонера Олексія Навального, Всесвітню організацію охорони здоров'я, журналістську організацію «Репортери без кордонів».

Нобелівська премія миру за 2020 рік була присуджена Всесвітній продовольчій програмі.

Раніше були оголошені лауреати Нобелівської премії з літератури, фізики, хімії, а також в області фізіології і медицини.

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