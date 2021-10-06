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Оголошено лауреатів Нобелівської премії з хімії за 2021 рік

12:54 6 жовтня 2021
Нобелівська медаль

6 жовтня Нобелівський тиждень продовжилася оголошенням імен лауреатів, яким дісталася нагорода в галузі хімії. Як повідомляється на офіційному сайті Nobelprize.com, ними стали німецький вчений Бенджамін Лист та британсько-американський хімік-органік Девід Макміллан.

Премія присуджена «за розвиток асиметричного органокаталіза».

Відкриття вчених, асиметричний органокаталіз, підняло молекулярне конструювання на абсолютно новий рівень. Це не тільки зробило хімію екологічнішою, але й спростило виробництво асиметричних молекул. Використовуючи ці реакції, дослідники тепер можуть більш ефективно створювати що завгодно — від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які здатні можуть уловлювати світло в сонячних елементах.

Раніше були оголошені лауреати Нобелівської премії за 2021 рік в області фізики, а також в області фізіології і медицини.

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