Безос відправляє в космос 90-річного популярного артиста: старт запланований на 12 жовтня

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin оголосила склад екіпажу свого наступного туристичного польоту в космос. Він запланований на 12 жовтня. На борту суборбітального корабля New Shepard будуть четверо, в тому числі популярний канадський актор Вільям Шетнер.

Він прославився виконанням ролі капітана Кірка в перших сезонах культового фантастичного серіалу «Зоряний шлях» (Star Trek). І ось тепер 90-річний актор відправиться в космос по-справжньому! Якщо політ стане успішним, Шетнер стане найстаршою людиною, що побувала на орбіті.

Вільям Шетнер в ролі капітана Кірка в культовому фантастичному серіалі «Зоряний шлях» (Star Trek).

«Про космосі я давно чув. А тепер нарешті побачу. Чудеса!» - сказав актор на прес-конференції 4 жовтня.

Як відомо, Безос намагається сформувати ринок туристичних польотів у космос. Його головними конкурентами в цій справі є британський мільярдер Річард Бренсон та Ілон Маск. Безос сам злітав на орбіту 20 липня на борту New Shepard. Бренсон випередив його на кілька днів. Маск просунувся зі своєю компанією SpaceX набагато далі конкурентів, але сам поки в космосі не побував.

Тим часом услід за Маском, Безос і Бренсоном про створення власної космічної компанії оголосив співзасновник корпорації Apple Стівен Возняк.

Нагадаємо, 5 жовтня в космічний політ також відправляється відома російська актриса Юлія Пересільд. «ФАКТИ» ведуть пряму трансляцію старту корабля «Союз» .

Фото: TMZ

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