Відома російська актриса відправляється в космос: пряма трансляція старту «Союзу»

Відома російська актриса Юлія Пересільд («Угрюм-ріка», «Битва за Севастополь») 5 жовтня відправляється в космос. На орбіті буде знято перший художній фільм «Виклик». Юлія зіграє там жінку-лікаря, відправлену до МКС заради порятунку життя космонавта.

Юлія Пересільд

Разом із Пересільд до МКС летять командир екіпажу, космонавт Антон Шкаплеров і кінорежисер Клим Шипенко. Актрису і режисера готували до польоту близько чотирьох місяців.

Ракета-носій «Союз-2.1а» відправляється з космодрому Байконур о 11:55 5 жовтня.

Союз-2.1а

Приблизно через 9 хвилин корабель буде виведено на орбіту, а ще через три години 17 хвилин відбудеться зближення з Міжнародною космічною станцією.

Для Пересільд і Шкаплерова космічна подорож триватиме 12 діб. Кінодует повернеться на «Союзі МС-18» разом з космонавтом Олегом Новицьким, який з весни перебував на МКС.

Нагадаємо, Юлія Пересільд любителям кіно відома за роллю снайпера Людмили Павличенко у фільмі «Незламна». Фільм вийшов на екрани у 2015 році.

Фото roscosmosofficial/Instagram, juliaperesild/Instagram

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