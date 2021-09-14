Співзасновник Apple Стів Возняк створив власну космічну компанію

Слідом за Ілона Маском і Джеффом Безосом про створення власної космічної компанії оголосив співзасновник корпорації Apple Стівен Возняк. 71-річний бізнесмен, програміст і винахідник стверджує, що його дітище під назвою Privateer Space, яке він створив спільно з керівником робототехнічної компанії Ripcord і колишнім інженером Apple Алексом Філдінгом, не буде схоже на інші подібні компанії. Як повідомляє Engadget.com, Privateer Space буде працювати над тим, «щоб космос став безпечним і доступним для всього людства». Рекламний тизер з'явився на YouTube. Деталі підприємства, однак, поки не повідомляються.

Детальніше про плани Privateer Space збираються розповісти на конференції AMOS Tech 2021, яка відбудеться з 14 по 17 вересня на Гаваях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Джефф Безос злітав в космос: відео польоту.

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