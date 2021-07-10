Мільярдер Річард Бренсон у космосі: онлайн-трансляція польоту корабля Unity

У неділю, 11 липня, британський мільярдер сер Річард Бренсон збирається полетіти у космос. Для своєї подорожі 70-річний бізнесмен використовує космоліт VSS Unity. Раніше «ФАКТИ» детально розповідали про цей літальний апарат.

«ФАКТИ» будуть вести онлайн-трансляцію польоту Бренсона. За нею ви зможете стежити у цій новині.

Відеотрансляція польоту VSS Unity розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Бренсон заявив, що весь політ — від старту до приземлення — триватиме не більше ніж півтори години.

Хто летить

Запланований політ отримав назву Unity 22. З Бренсоном полетять астронавти Колін Беннетт та Бетт Мозес, а також віцепрезидент Virgin Galactic Сіріша Бандла. Цю четвірку доповнять також пілоти Дейв Маккей та Майкл Массучі. Вони вже літали на VSS Unity та прекрасно знають цей космоліт.

Літаком-розгінщиком керуватимуть досвідчені пілоти Келлі Латімер та Фредерік Стеркоу.

Старт заплановано на 11 липня, а 18 липня серу Річарду виповнюється 71 рік. Британський мільярдер хоче зробити самому собі незвичайний подарунок до дня народження.

Forbes оцінює капітал Бренсона в 5,9 мільярда доларів. У рейтингу найбагатших людей у світі сер Річард займає 500-е місце.

На чому летить Бренсон

Модель літального апарату отримала назву SpaceShipTwo або SS2 («Космічний корабель 2»). Virgin Galactic має намір побудувати п'ять таких космічних кораблів. VSS Unity — другий за рахунком. Перший, на жаль, розбився під час випробувального польоту 31 жовтня 2014 року. Він називався VSS Enterprise. Тоді загинув один з пілотів — Майкл Олсбері.

VSS Unity повинен досягти висоти близько 100 км. Але зробить це космоліт за допомогою літака-розгінщика White Knight Two (WK2). Назва перекладається як «Білий лицар».

Біплан має чотири потужні турбогвинтові двигуни Pratt & Whitney Canada PW308. Розмах крил WK2 становить 43 метри, довжина літака — 24 метри.

«Білий лицар» повинен підняти космоліт на висоту близько 16 кілометрів. Після цього VSS Unity продовжить політ самостійно, а біплан повернеться до космопорту «Америка».

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