У вівторок, 20 липня, найбагатша людина у світі Джефф Безос здійснив успішний політ у космос на кораблі New Shepard, який побудувала його компанія Blue Origin (відео польоту дивіться тут). Ракета-носій стартувала о 09:12 за місцевим часом (о 16:12 за київським часом) з приватного космодрому Безоса біля міста Ван-Горн в пустелі на заході штату Техас.

На висоті 76 кілометрів New Shepard відокремився від ракети й продовжив політ самостійно. Корабель піднявся на висоту 107 кілометрів, після чого повернувся на Землю за допомогою системи парашутів. Ракета-носій до цього приземлилася на висувних ногах приблизно за три кілометри від місця старту. Вона буде використана для наступних польотів. Це стосується й самого корабля New Shepard. Його ілюмінатори — найбільші з усіх літальних апаратів, що коли-небудь були у космосі.

Приземлення ракети-носія (фото Blue Origin)

«Говорить астронавт Безос! Позивні Blue Origin. Це найкращий день! Хочу вам сказати, що тут у нас дуже задоволений екіпаж!» — вийшов на зв'язок американський мільярдер під час посадки.

Безос чекав на цю мить з 2000 року, тобто з часу заснування компанії Blue Origin. Політ тривав 10 хвилин і 10 секунд. Разом з Джеффом на борту New Shepard знаходилися його молодший брат Марк, 18-річний студент-фізик з Нідерландів Олівер Демен і 82-річна американська льотчиця Уоллі Фанк. Голландець став наймолодшою людиною, що побувала в космосі, а Уоллі — найстаршою.

Політ тривав 10 хвилин і 10 секунд (фото Blue Origin)

Для Олівера квиток на космічний корабель купив на аукціоні його батько, відомий бізнесмен Джос Демен. Сума, яку він заплатив, зберігається в таємниці. Юнакі потрапив до складу першої експедиції Blue Origin випадково. Летіти мав невідомий пасажир, який купив квиток на тому ж аукціоні за 28 мільйонів доларів. Однак в останню мить ця людина вирішила перенести свій політ через напружений робочий графік. І тоді компанія Безоса запропонувала місце, що звільнилося, Демену.

Уоллі Фанк за свою довгу кар'єру пілота та інструктора провела в повітрі 16,6 тисячі годин. Вона навчила близько 3 000 пілотів. У 1961 році пройшла підготовку для астронавтів в рамках експериментальної приватної програми «Меркурій 13» ще з 12 жінками. Фанк прагнула довести, що жінки мають всі дані, щоб літати в космос нарівні з чоловіками. Однак НАСА в той час відправляло у космос тільки чоловіків. Космічний політ залишався мрією Уоллі 60 років. Вона навіть зарезервувала місце на комерційному рейсі Virgin Galactic сера Річарда Бренсона. Поки не ясно, чи скористається Фанк цією можливістю, щоб побувати в космосі вдруге.

Уоллі Фанк за свою довгу кар'єру пілота та інструктора провела в повітрі 16,6 тисячі годин (фото Blue Origin)

Нагадаємо, Бренсон здійснив свій перший політ 11 липня на космольоті VSS Inity. Разом з ним було п'ятеро співробітників компанії Virgin Galactic. Їхній політ тривав близько години. У стані невагомості Бренсон і його попутники провели кілька хвилин, протягом яких змогли насолодитися унікальними видами Землі.

Космоліт піднявся на висоту 90 кілометрів. Безос досяг висоти 107 кілометрів.

Західні ЗМІ пишуть про «космічні перегони мільярдерів». Бренсон і Безос заперечують факт такого суперництва. Вони щиро побажали один одному успіху.

Проте обидва ставлять собі за мету розвивати космічний туризм. Вони хочуть зробити польоти у космос доступними для сотень тисяч людей. Квиток на космоліт компанії Virgin Galactic коштує 250 тисяч доларів. Blue Origin поки не повідомляє ціну своїх польотів.

У липні в соцмережах на Безоса і Бренсона обрушився шквал критики. Мільярдерів лають за те, що вони витрачають величезні кошти на «сумнівні розваги» — польоти, які з великою натяжкою можна назвати космічними. А в цей час людство намагається боротися з пандемією коронавірусу та глобальним потеплінням.

Під час свого виступу на одному з американських ток-шоу Бренсон заявив, що люди, які так говорять і пишуть у соцмережах, «можливо, не зовсім обізнані в питаннях того, яку користь для Землі й людства приносять польоти у космос». «Наші технології дозволять у найближчому майбутньому виводити на орбіту супутники, які збирають інформацію про загибель тропічних лісів і наслідки зміни клімату. Нам потрібно більше кораблів, що літають у космос, а не менше», — сказав Бренсон.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, чим відрізняються космічні кораблі Безоса і Бренсона.

Фото у заголовку Blue Origin

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