Приводнення пройшло успішно: туристи місії SpaceX повернулися на Землю

Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX, екіпаж якого вперше складався тільки з цивільних осіб, приводнився в Атлантичному океані.



Вдале повернення після трьох днів на орбіті сталося неподалік від узбережжя штату Флорида, в ніч на неділю, 19 вересня.



Пряма трансляція повернення місії велася на каналі SpaceX в YouTube.

Після приводнення космічний корабель дістали з води й підняли на палубу судна, щоб екіпаж пройшов медичний огляд, а потім на вертольоті повернувся у Космічний центр Кеннеді.



При цьому в пресцентрі Inspiration4 відзначили, що місія реалізувала відразу кілька нововведень:

- перший повністю цивільний політ людини в космос на орбіту,

- перша чорношкіра жінка-пілот космічного корабля,

- наймолодший американець у космосі,

- перша людина, яка полетіла у космос з протезом,

- найдальший політ людини у космос після місій Хаббла,

- вперше SpaceX керував трьома кораблями Dragon у космосі,

- перший вільний політ космічного корабля Dragon в рамках пілотованої космічної місії,

- перше приводнення екіпажу Dragon в Атлантичному океані,

- перший запуск пілотованої космічної місії на ракеті-носії Falcon 9, яка тричі запускалася.



Крім того, місії Inspriation4 вдалося зібрати майже 154 мільйонів доларів для Дитячої дослідницької лікарні Святого Юди.

Довідка: Inspiration4 — це пілотована космічна місія, яка виконується компанією SpaceX, яка повинна була стати першим орбітальним польотом за участю тільки цивільних осіб на борту. Раніше космічні туристи підіймалися тільки до суборбітальної висоти або прибували на МКС у супроводі астронавтів.

У складі немає жодного професійного астронавта. До місії увійшли помічниця лікаря Хейлі Арсено, співробітник авіакосмічної промисловості і ветеран ВПС США Крістофер Семброскі і педогог Шан Проктор. Очолює команду засновник і генеральний директор компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман.



Згідно із задумом, чотири члени місії уособлюють чотири цінності: лідерство, надія, щедрість і процвітання. Вони провели три дні на орбіті на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащеного для цього унікальним куполом замість стикувального люка.



Нагадаємо, 16 вересня четверо цивільних осіб вирушили у космос з місією Inspiration4 на кораблі Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX. Запуск був здійснений зі стартового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

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