Афганська трагедія: хто такі таліби і чого вони хочуть

Радикальний ісламістський рух «Талібан» заявив про перехід під його контроль всіх провінцій Афганістану. В результаті в понеділок, 16 серпня, в аеропорту Кабула сталася паніка з жертвами: люди намагалися потрапити на останні літаки, при цьому навіть чіплялися за шасі.

Радикальний рух «Талібан» зародився в 1994 році та був заснований афганськими біженцями, котрі навчалися в пакистанських духовних закладах. Його назва в перекладу з пушту означає «студенти медресе, учні». Центром талібів стало місто Кандагар на південному сході Афганістану, а їх духовним лідером — мулла Мохаммад Омар.

«Талібан» здійснював теракти, надав притулок терористові Усамі бен Ладену та знищив пам'ятники буддизму в Баміанській долині в 2001 році. В результаті багато країн і Рада Безпеки ООН визнали організацію терористичною. У різні роки чисельність «Талібану» становила 12 — 60 тисяч чоловік.

У 1996 році «Талібан» захопив Кабул і фактично керував Афганістаном. Організація ввела закони шаріату, заборонила музику, живопис, телебачення, інтернет комп'ютери. Жінкам не дозволяли працюватита з'являтися в громадських місцях без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі і з відкритим обличчям. Чоловікам заборонялося голити бороду.



Після терактів 11 вересня 2001 року США розгорнули контртерористичну операцію та повалили режим талібів. В результат лідери «Талібану» організували партизанський рух або перебралися в інші країни.

Коли президент США Джо Байден заявив про повне виведення американських військ до кінця серпня 2021 року, таліби почали наступальну операцію проти урядових сил Афганістану.

Карта з сайту Радіо Свобода

Вже до 15 серпня 2021 року, за заявою лідерів руху, «Талібан» контролював більше 90% території країни, а президент Афганістану спішно втік з країни. Український літак встиг покинути Кабул.

Відомий волонтер провів паралелі між подіями в Афганістані та тим, що відбувається в Україні.

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