Афганська трагедія: хто такі таліби і чого вони хочуть
Радикальний ісламістський рух «Талібан» заявив про перехід під його контроль всіх провінцій Афганістану. В результаті в понеділок, 16 серпня, в аеропорту Кабула сталася паніка з жертвами: люди намагалися потрапити на останні літаки, при цьому навіть чіплялися за шасі.
Радикальний рух «Талібан» зародився в 1994 році та був заснований афганськими біженцями, котрі навчалися в пакистанських духовних закладах. Його назва в перекладу з пушту означає «студенти медресе, учні». Центром талібів стало місто Кандагар на південному сході Афганістану, а їх духовним лідером — мулла Мохаммад Омар.
«Талібан» здійснював теракти, надав притулок терористові Усамі бен Ладену та знищив пам'ятники буддизму в Баміанській долині в 2001 році. В результаті багато країн і Рада Безпеки ООН визнали організацію терористичною. У різні роки чисельність «Талібану» становила 12 — 60 тисяч чоловік.
У 1996 році «Талібан» захопив Кабул і фактично керував Афганістаном. Організація ввела закони шаріату, заборонила музику, живопис, телебачення, інтернет комп'ютери. Жінкам не дозволяли працюватита з'являтися в громадських місцях без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі і з відкритим обличчям. Чоловікам заборонялося голити бороду.
Після терактів 11 вересня 2001 року США розгорнули контртерористичну операцію та повалили режим талібів. В результат лідери «Талібану» організували партизанський рух або перебралися в інші країни.
Коли президент США Джо Байден заявив про повне виведення американських військ до кінця серпня 2021 року, таліби почали наступальну операцію проти урядових сил Афганістану.
Вже до 15 серпня 2021 року, за заявою лідерів руху, «Талібан» контролював більше 90% території країни, а президент Афганістану спішно втік з країни. Український літак встиг покинути Кабул.
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