Президент Афганістану подав у відставку: що відбувається в Кабулі

У неділю, 15 серпня, таліби увійшли в Кабул. Перед цим вони без бою взяли велике місто Джелалабад. Керівники радикального руху «Талібан» попрямували до президентського палацу в Кабулі. Вони провели переговори про мирну передачу влади. В результаті президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про свою відставку.

«Талібан» поширив заяву, в якій підкреслюється, що жителям Кабула, зокрема іноземцям, нічого не загрожує. «Ми не маємо наміру нікому мститися. Всі, хто служив у військовому та цивільному секторах адміністрації Кабула, прощені та знаходяться в безпеці, ніхто не піддасться репресіям», — підкреслюється в заяві.

Всім, хто хоче покинути Кабул, буде забезпечений безпечний вихід з міста. Підрозділи талібів отримали наказ утримуватися від насильства. Все ж жінкам рекомендовано перейти у захищені місця.

У Кабулі розпочалася евакуація співробітників дипломатичних місій та членів їхніх сімей. Працівників посольства США вивозять вертольотами «Чинук» у безпечне місце. Всього в Кабулі станом на ранок 15 серпня було близько 10 тисяч громадян США. Представники Білого дому намагаються домовитися з талібами про безпечне виведення співвітчизників з афганської столиці.

У своїй заяві керівництво руху «Талібан» відзначає стрімкість свого просування. Стверджується, що це свідчить про прийняття населенням країни зміни влади.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал також оприлюднив відеозвернення. Він заявив, що Кабул буде мирно передано талібам у найближчі години.

Телеканал Al Arabia повідомляє, що в деяких районах афганської столиці між урядовою армією та бойовиками «Талібану» почалися зіткнення. Чути постріли.

Тим часом до міста прибуває все більше біженців. Лікарні Кабула переповнені пораненими. Біля іноземних посольств люди збираються цілими сім'ями в надії, що їх теж евакуюють. Люди налякані.

Президент США Джо Байден наказав спішно відправити до Кабула 5 000 військовослужбовців. Здебільшого це морські піхотинці.

Росія, мабуть, єдина країна, яка заявила, що не має наміру евакуювати своє посольство з афганської столиці. Про це заявив 15 серпня спецпредставник президента РФ з питань Афганістану Замір Кабулов. «Таліби гарантували безпеку не тільки посольству Росії, але й дипмісіям інших країн. Ми такі гарантії отримали давно. Але мова не тільки про Росію. Вони гарантують безпеку всім», — сказав Кабулів.

Нагадаємо, таліби перебували при владі в Афганістані в період з моменту виведення радянських військ з країни до осені 2001 року. Після терактів 11 вересня у Нью-Йорку та Вашингтоні міжнародні військові сили під керівництвом США скинули владу талібів. Підставою для цього стало те, що «Талібан» допомагав ховатися лідеру терористичної організації «Аль-Каїда» Усамі бен Ладену.

Протягом останніх 20 років міжнародна коаліція підтримувала афганський уряд та регулярно проводила військові операції, метою яких була боротьба з тероризмом. Однак таліби продовжили контролювати частину території Афганістану та наносили нові й нові удари. Теракти стали звичайною справою у Кабулі та інших великих містах країни.

В результаті США спробували укласти угоду з талібами. Вашингтон пообіцяв вивести війська, якщо бойовики погодяться не надавати підтримку терористам та ліквідувати їхні тренувальні бази. Після цього «Талібан» почав переговори з президентом Ашрафом Гані. Але вони провалилися. Попри це Джо Байден не став скасовувати виведення американських військовослужбовців з Афганістану. Таке ж рішення прийняли й інші країни НАТО. Тепер таліби повернули собі владу у країні.

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