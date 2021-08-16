Україна допомогла врятуватися з Афганістану десяткам іноземців, які просили про евакуацію

Україна евакуювала з афганської столиці Кабула, який захопили таліби, не тільки своїх громадян, але також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі і навіть Афганістану. Про це в мікроблозі написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У свою чергу президент Володимир Зеленський повідомив, що український літак вивіз із Кабула 80 осіб, з яких тільки 8 — українців.

У мережі з'явилося відео з аеропорту Кабула.

РІА Новини повідомляють про стрілянину - нібито вогонь відкрили американські військові, намагаючись прибрати зі злітної смуги натовп людей.

Тим часом прес-секретар політичного офісу «Талібану» Мохаммад Наїм оголосив про «закінчення війни» в Афганістані і закликав міжнародне співтовариство до мирних відносин.

«Ми досягли того, чого хотіли — свободи нашої країни і незалежності нашого народу … Ми просимо всі країни і організації сісти з нами (за стіл переговорів — Авт.) для вирішення будь-яких питань», — сказав він телеканалу Al Jazeera.

Спікер також зазначив, що таліби гарантують дотримання громадянських прав і свобод, але тільки в рамках «законів шаріату».

Нагадаємо, раніше з країни втік президент Ашраф Гані, який оголосив про свою відставку.

При цьому ще тиждень тому президент США Джо Байден висловив упевненість в тому, що уряд Афганістану зможе самостійно впоратися з талібами, нагадавши, що його країна витратила за 20 років в Афганістані понад трильйон доларів, які були спрямовані на тренування і обладнання 300 тисяч співробітників афганських сил безпеки.

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