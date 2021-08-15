Таліби прорвалися до Кабулу: США, Британія, Німеччина спішно евакуюють своїх громадян з Афганістану

У неділю, 15 серпня, бойовики радикального руху «Талібан», який в більшості країн світу визнано терористичним, взяли під свій контроль Джелалабад — адміністративний центр провінції Нангархар на сході Афганістану. Це чергове велике місто у країні, яке таліби відбили в урядових військ за останні два тижні. Увечері 14 серпня ними було захоплено практично без бою місто Мазарі-Шаріф, важливий торгово-транспортний вузол на півночі Афганістану.

Масштабний наступ талібів почався після того, як президент США Джо Байден оголосив про виведення американського контингенту з Афганістану. Шляхом Сполучених Штатів пішли Великобританія, Німеччина та інші країни, що входили до міжнародної антитерористичної коаліції.

Джелалабад було здано афганською армією без бою. Місцеві жителі кажуть, що чинити бойовикам опір не було сенсу.

Урядові війська рятуються втечею. 15 серпня Служба державної безпеки Узбекистану повідомила про затримання 84 військовослужбовців з Афганістану, які намагалися перетнути кордон. Опору вони не чинили та попросили про допомогу. Ще одна група афганських солдатів зібралася біля контрольно-пропускного пункту на афганській стороні.

А на кордоні з Пакистаном утворилися кілометрові черги мирних афганців. Вони прагнуть будь-якими способами залишити свою країну, побоюючись звірств з боку талібів.

Бойовики все щільніше стискають кільце навколо Кабула. 14 серпня президент Афганістану Ашраф Гані призначив відповідальним за забезпечення безпеки в афганській столиці молодого генерала Самі Садата. Західні військові експерти вважають, що це не врятує Кабул від захоплення. Джерела у Пентагоні вважають, що таліби увійдуть до столиці Афганістану в найближчі 36 годин.

У зв'язку з цим президент США Джозеф Байден та віцепрезидент Камала Гарріс провели нараду щодо ситуації в Афганістані. У ній взяли участь військові та керівники американських спецслужб. Як повідомляє CNN, обговорювалася екстрена евакуація з Кабула американських дипломатів та членів їхніх сімей, а також претендентів на спеціальну американську імміграційну візу. Йдеться про афганців, які протягом тривалого часу працювали на американців.

Телеканал CBS News з посиланням на численних співрозмовників у службах безпеки та дипломатичних колах повідомив, що більшість співробітників посольства США у Кабулі будуть евакуйовані протягом найближчих 36 годин, за винятком невеликої групи ключових працівників. Передбачається, що всі дипломати повинні будуть покинути Афганістан до 31 серпня.

Співрозмовник CBS у Пентагоні заявив, що захоплення Кабула, в якому проживає понад 4 мільйони осіб, це «питання декількох днів». За його словами, посольство США віддало своїм співробітникам розпорядження знищити документи, що містять конфіденційну інформацію, а також предмети з логотипом посольства або інших американських відомств, прапори США та інші об'єкти, які таліби «можуть використовувати неналежним чином з метою пропаганди».

Для таких побоювань є всі підстави. 14 серпня таліби виклали у мережі відео та фото, які підтверджують, що їм вдалося захопити щонайменше один американський військовий вертоліт «Чорний яструб», а також велику кількість боєприпасів.

Джо Байден зробив за підсумками наради 14 серпня офіційну заяву. Будь-які дії талібів проти співробітників військової або дипломатичної місій США в Афганістані зустрінуть «швидку та сильну військову відповідь» з боку американської армії. Це жорстке попередження було передано представникам «Талібану» на переговорах з афганського врегулювання у столиці Катару Досі. Президент Байден розпорядився направити до Афганістану близько 5 000 військовослужбовців, щоб забезпечити безпечну евакуацію дипломатичних працівників США та союзників, а також «афганців, які допомагали американським військам, і тих, хто піддається особливій небезпеці через наступ талібів».

Байден також підкреслив, що віддав розпорядження Збройним силам та розвідувальній спільноті США зберігати готовність «протистояти майбутнім терористичним загрозам з Афганістану».

Таліби відповіли Білому дому своїм ультиматумом. Вони зажадали, щоб США негайно відмовилися від завдання повітряних ударів по підрозділах «Талібану». Одну з таких атак було два дні тому проведено у Кандагарі. Бойовики зазнали тоді серйозних втрат. В іншому випадку таліби погрожують зірвати безпечну евакуацію американських громадян з Афганістану.

Спішно вивозять з Кабула своїх військовослужбовців та дипломатичних працівників Німеччина та Великобританія. За даними газети Bild am Sonntag, військово-транспортні літаки Люфтваффе A400M вже 16 серпня вилітають до столиці Афганістану. Імовірно, співробітників посольства доставлять спочатку до Ташкента. Після цього пасажири будуть відправлені чартерними рейсами до Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас 15 серпня в інтерв'ю виданню заявив: «Евакуація німецьких дипломатів й інших співробітників — зараз найважливіше. Ми не будемо ризикувати тим, щоб наші люди потрапили в руки „Талібану“. Ми підготовлені до будь-яких сценаріїв», — підкреслив Маас.

Британія вже відправила до Кабула військово-транспортні літаки з підрозділами десантників. Їхнє завдання — евакуація всіх британських підданих з Афганістану. Газета The Sunday Times з посиланням на високопоставлених співрозмовників в уряді Бориса Джонсона повідомила, що Лондон евакуює свого посла й інших дипломатів та не буде зберігати своє диппредставництво у Кабулі.

Про тимчасове закриття своїх посольств в Афганістані повідомили вже Данія та Норвегія. МЗС Франції закликав співвітчизників негайно покинути Афганістан.

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