Байден помилився: таліби захопили весь Афганістан у лічені дні

У неділю, 15 серпня, президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. У той же день її покинули ще кілька міністрів та віцепрезидент Амрулла Салех, який ще кілька днів тому стверджував, що ніколи не скориться талібам.

Про втечу Гані повідомив голова Вищої ради з національного примирення в Афганістані Абдулла Абдулла. Раніше про те, що президент покинув країну, заявив Інтерфаксу пресаташе посольства Росії в Кабулі Микита Іщенко, але офіційно ця інформація тоді не підтверджувалася.

За деякими даними, Гані прибув до Таджикистану.

Таліби, які взяли Кабул практично без бою, звільняють з в'язниць ув'язнених. Відомо, що вони випустили з в'язниці на авіабазі Баграм колишніх бойовиків «Ісламської держави».

Повірений у справах США в Кабулі Росс Вілсон покинув американське посольство на гелікоптері. Морські піхотинці перевезли його до аеропорту, який знаходиться під охороною сил міжнародної коаліції. З будівлі посольства морпіхи зняли американський прапор. Його відправлять разом з послом до Вашингтона.

Двоє високопоставлених представників руху «Талібан» заявили агентству Reuters, що таліби не збираються вести переговори про перехідний уряд і очікують негайного отримання всієї повноти влади в Афганістані. Вони відзначили, що вести переговори їм немає з ким — Гані та більшість міністрів втекли.

Західні ЗМІ нагадують, що у період з 1996 по 2001 рік, коли таліби перебували при владі, в Афганістані діяли дуже жорстокі порядки. За крадіжку, наприклад, карали відрубуванням руки або ноги. Дівчаткам заборонялося вчитися у школі. Жінки не мали права працювати. Їм також не можна було ходити у джинсах й іншому «нетрадиційному» для мусульман одязі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен дав 15 серпня інтерв'ю CNN. Голова Державного департаменту заявив, що прихід талібів до влади був неминучий. Американські війська не змогли б йому запобігти, навіть якби залишилися в Афганістані.

«Ідея, що статус-кво можна було зберегти, залишивши там наші сили, я вважаю, просто невірна», — сказав Блінкен. Він упевнений, що наступ талібів почався б в будь-якому випадку, і тоді США знову опинилися б у стані війни. «І нашому уряду довелося б пояснювати, чому ми знову відправляємо до Афганістану тисячі американців», — сказав держсекретар.

При цьому Блінкен визнав, що у Білому домі не очікували, що таліби здатні перейти в наступ та взяти Кабул так швидко.

Варто відзначити, що ще тиждень тому президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що уряд Афганістану зможе самостійно впоратися з талібами. «Ми витратили понад трильйон доларів за 20 років в Афганістані, ми тренували та забезпечили сучасним обладнанням 300 тисяч співробітників афганських сил безпеки. Ми втратили там тисячі наших людей. Вони повинні боротися. Їх більше, ніж талібів. У талібів всього 75 тисяч озброєних бойовиків», — стверджував Байден.

Тепер західні ЗМІ порівнюють те, що відбувається в Афганістані з тим, що творилося у 1975 році в Сайгоні. Тоді США також спішно евакуювали весь свій військовий та цивільний персонал. В'єтнамська війна закінчилася поразкою Сполучених Штатів.

Блінкен з таким порівнянням на згоден. «Це не Сайгон», — заявив він коротко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що загони талібів вийшли на околиці Кабула вранці 15 серпня.

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