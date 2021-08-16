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Паніка в аеропорту Кабула: в мережі з'явилося моторошне відео

12:37 16 серпня 2021
Аеропорт

Всі літаки покинули аеропорт Кабула, який захопили таліби, з останнього американського транспортника випало кілька людей. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Вертоліт ВПС США намагався розігнати зі злітної смуги людей, які заважали злетіти американському транспортникові. Найбільш відчайдушні хапалися за шасі літака, намагалися руками зупиняти лайнер. Місцеві ЗМІ повідомляють, що двоє людей загинули, впавши з літака ВПС США.

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Кілька людей загинули в тисняві у аеропорту.

Відео 18+

 

 

 

 

 

Відео падіння людей з літака:

 

Є інформація, що з країни втік і президент Ашраф Гані, який оголосив про свою відставку, при цьому частину багатства він кинув в аеропорту. Місцезнаходження Гані поки не відомо.

За словами президента Володимира Зеленського, український літак вивіз із Кабула 80 осіб, з них тільки 8 — українці.

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