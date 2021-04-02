Стало известно об «истинных чувствах» принца Гарри по поводу своей новой жизни в США

Осведомленный инсайдер рассказал журналистам американского издания Us Weekly об «истинных чувствах», которые принц Гарри испытывает после переезда в США. Внук британской королевы Елизаветы II ощущает себя «освобожденным» и уверен, что решение покинуть семью и отказаться от выполнения королевских обязанностей «было лучшим из всех, какие он когда-либо принимал в жизни».

«У него нет никаких сожалений», — утверждает источник. 36-летний Гарри, который поселился в округе Санта-Барбара в штате Калифорния вместе со своей женой Меган Маркл и их сыном Арчи, считает, что жизнь только начинается.

Ранее сообщалось, что Гарри, не имея необходимого образования и опыта, устроился сразу на две работы. Он занял пост директора по взаимодействию с общественностью в предоставляющей психологическую помощь компании BetterUp и вошел в комиссию при Институте Аспена, где будет бороться с дезинформацией. Полагают, что обеим компаниям принц нужен, скорее, в качестве рекламы, чем специалиста.

При этом Гарри считает ситуацию со своей семьей «прискорбной». Его отношения с отцом и братом в настоящий момент довольно напряженные. Но он рассчитывает преодолеть разногласия. «Время все лечит, я надеюсь», — сказал он в интервью Опре Уинфри.

«Проблема с Гарри в том, что он зациклился на своей правоте, и, несмотря на то, что он говорит, что хочет двигаться дальше, он не отступит, пока не получит извинения от своей семьи», — говорит инсайдер.

Меган и Гарри заявили в интервью, что родные принца не оказывали достаточной поддержки Меган, оказавшейся на грани самоубийства во время жизни в Британии. А также, что некто из членов королевской семьи выражал сомнения в цвете кожи их будущего ребенка. Королевский биограф и светская львица леди Колин Кэмпбелл утверждает, что речь шла о тетушке Гарри принцессе Анне. Однако дочь королевы беспокоил не цвет кожи Меган и ее первенца, а то, что американка не сможет по-настоящему влиться в их семью.

Между тем издание Vanity Fair сообщило со ссылкой на своего осведомителя, что герцог и герцогиня Сассекские оба собираются «уйти в декрет» и сделать перерыв в после рождения их дочери, которое должно состояться летом. Они хотят «провести время вместе, как семья».

Эта новость вызвала насмешки в соцсетях. «Перерыв от чего? Они оба ничем не занимаются», «По крайней мере, мы получим перерыв и не будем слышать их бесконечных жалоб и лжи», «Гарри и Меган сделают перерыв и временно перестанут поливать грязью королевскую семью», — писали в комментариях британцы.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Цепляется за титулы: подмечено, чем трудоустроившийся принц Гарри отличается от своих работающих кузин-принцесс.



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