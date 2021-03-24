Принц Гарри обзавелся еще одной работой и будет бороться с дезинформацией

Принц Гарри, который ранее неожиданно стал директором по взаимодействию с общественностью в американской компании BetterUp, предоставляющей психологическую помощь, обзавелся еще одной работой. Как сообщает CNN, внук британской королевы Елизаветы устроился в международную организацию Институт Аспена, занятую гуманистическими исследованиями. В частности, Гарри наряду еще с 14 специалистами, войдет в комиссию, которая займется изучением дезинформации.

Ранее муж Меган маркл публично выражал озабоченность «лавиной дезинформации и фейковых новостей», которая наблюдается в цифровом пространстве.

Вместе с принцем в комиссию войдут невестка миллиардера Руперта Мердока и бизнес-леди Кэтрин Мердок, бывший американский конгрессмен Уилл Херд, экс-заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон и другие известные личности.

Между тем критики Гарри, привлекшего к себе внимание американцев после интервью с Опрой Уинфри, сомневаются в его профессионализме и компетентности, задаваясь вопросом, как он собирается работать без соответствующего образования и опыта. Многие считают, что его привлекают просто для рекламы.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Принц Гарри выглядит одиноким»: ни один из друзей и знакомых мужа Меган Маркл не выступил в его поддержку.

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