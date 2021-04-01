Назван член королевской семьи, которого Меган Маркл обвинила в расизме — но это было лишь «недоразумением»

Британская светская львица леди Колин Кэмпбелл, которая опубликовала ряд биографий членов королевской семьи, в том числе и книгу о герцоге и герцогине Сассекских «Меган и Гарри: Реальная история», где дала не слишком лестную характеристику бывшей американской актрисы, сделала громкое заявление. Как сообщает издание New Idea, Кэмпбелл утверждает, что знает, кого имела в виду Меган, когда говорила, что некий член королевской семьи сомневался в цвете кожи их будущего с Гарри ребенка и выражал озабоченность, что он будет чересчур темным. Из-за чего, как считает Меган, их сыну Арчи в итоге не был предоставлен титул принца.

Меган и Гарри уточнили лишь, что расистская ремарка не принадлежала ни королеве Елизавете II, ни ее мужу принц Филипп. Всех остальных они оставили под подозрением. Причем Маркл говорила, что эти шокирующие разговоры велись, когда она уже была беременна. А принц Гарри, противореча жене, сказал, что некое замечание на эту тему прозвучало в самом начале их с Меган отношений.

Леди Колин говорит, что речь идет о 70-летней тетушке Гарри принцессе Аннк — единственной дочери королевы Елизаветы II.

Однако светская львица утверждает, что это было недоразумением. И что Анна, скорее, выражала серьезные опасения по поводу того, подходит ли Меган для королевской семьи. В свое время подобные сомнения, как писала пресса, выражал также принц Уильям, который считал, что младший брат слишком торопится с женитьбой.

«Не было никакой озабоченности по поводу цвета кожи Меган. Принцесса Анна была справедливо обеспокоена тем, что, если брак будет заключен и появятся дети, возникнут огромные проблемы. Но не из-за цвета кожи, а из-за неспособности Меган и ее решимости оставаться неспособной ценить культурные различия и действительно уважать институт монархии, с которым ее свяжут узы брака», — заявила писательница на YouTube, добавив, что Меган превратила расовый вопрос в оружие.

Принцесса Анна, как говорит Кэмпбелл, выступала была против этого брака, считая его ошибкой, а Меган — неподходящей кандидатурой в невесты принца, так как она не подходит «для этой страны и для этой работы». «Это оказалось правдой», — отметила Колин.







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