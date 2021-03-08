Принц Гарри раскрыл пол их будущего с Меган Маркл ребенка и рассказал об отношениях с принцем Уильямом

Британский принц Гарри присоединился к своей жене Меган Маркл во время интервью, которое она дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он, в частности, раскрыл пол их второго ребенка, подтвердив слухи о том, что это будет девочка. И заявил, что они больше не хотят заводить детей — двоих как раз достаточно. «Мальчик, а затем девочка — чего еще желать?», — сказал он. Малышка появится на свет летом.

Гарри также рассказал о трудностях королевской жизни. По его словам, до встречи с Меган он чувствовал себя, как в ловушке. При этом он сознает, что в таком же положении оказались его отец Чарльз и старший брат Уильям.

«Я не видел выхода. Я был в ловушке, но не знал, что попал в ловушку. Попал в ловушку внутри системы, как и вся остальная моя семья. Мой отец и мой брат оказались в ловушке. Они не могут уйти, и я очень им сочувствую в связи с этим», — сказал принц.

Гарри заявил, что они с женой уехали из Британии из-за враждебно настроенных СМИ, но также и из-за «непонимания и отсутствия поддержки и» со стороны его семьи.

Он также признал, что отношения с отцом у него сейчас напряженные, и над этим придется «много работать». После того, как Гарри и Меган уехали в Канаду (откуда позже перебрались в США), Чарльз перестал разговаривать с младшим сыном и не отвечал на его звонки. «Одним из моих приоритетов будет продолжение попыток исцелить эти отношения», — сказал Гарри, напоминая, что сам Чарльз в свое время пережил много боли.

Об отношения с братом Гарри сказал: «Я очень люблю Уильяма. Он мой брат. Мы вместе прошли сквозь ад. Но мы следуем разными путями». На вопрос, каковы их отношения на данный момент, он ответил: «Время все лечит, я надеюсь».

Гарри также признался, что в начале 2020 году королевская семья прекратила его финансировать. И он с женой и сыном был вынужден жить на деньги, которые оставила ему в наследство принцесса Диана. Поэтому им пришлось заключить сделки с Netflix и Spotify. Иначе они просто не смогли бы выжить.

Гарри также сказал, что не испытывает никаких сожалений. «Я действительно горжусь нами. Горжусь моей женой. Она благополучно родила Арчи в то время, когда вокруг были жестокость и злость. Каждый день я вспоминаю свою жизнь в Лондоне, и как она плакала, кормя Арчи грудью. Мы сделали то, что должны были сделать», — заявил герцог Сассекский.

А вот у Меган нашлось «одно сожаление». «Я сожалею о том, что поверила им, будто меня защитят. Я сожалею, что верила в это, потому что, если б я действительно понимала, что этого не происходит, то могла бы сделать больше. Но я, по их задумке, не должна была этого видеть. Не должны была знать», — сказала она.

Гарри также сказал, что его мать принцесса Дианы была бы опечалена и рассержена тем, что произошло. Но она поняла бы, что все к тому идет, и желала бы только счастья для своего сына и его семьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Букингемский дворец официально начал расследование жалоб персонала на Меган Маркл.

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