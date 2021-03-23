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Принц Гарри впервые в жизни устроился на настоящую работу

17:37 23 марта 2021
Принц Гарри

Британский принц Гарри, переехавший в прошлом году в США и недавно давший вместе со своей женой Меган Маркл интервью телеведущей Опре Уинфри, впервые в жизни устроился на настоящую работу, подавшись в бизнес.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, 36-летний внук королевы Елизаветы II стал «главным специалистом по взаимодействию с общественностью» в американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста и занимается тренингом как организаций, так и отдельных индивидуумов.

Герцог Сассекский, который сложил с себя все королевские полномочия, будет задействован в планировании стратегии компании, благотворительной деятельности, а также станет публично освещать темы, связанные с психическим здоровьем.

«Я хочу помочь людям повлиять на их жизнь», — заявил принц.

Размеры зарплаты Гарри, который не имеет никакого профессионального образования, кроме военного, не сообщаются.

Генеральный директор BetterUp Алекси Робишо выразил надежду на то, что Гарри окажется полезен компании, базирующейся в Сан-Франциско. С Робишо Гарри познакомился в прошлом году — через общих друзей.

Ранее Гарри и его жена Меган Маркл заключили ряд сделок — в том числе с компанией Netflix. Сообщалось, что они наняли известного голливудского продюсера, который будет создавать контент для этого поставщика фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Принц Гарри выглядит одиноким»: ни один из друзей и знакомых мужа Меган Маркл не выступил в его поддержку.

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