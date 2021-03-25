Не просто Гарри: подмечено, чем трудоустроившийся муж Меган Маркл отличается от своих работающих кузин-принцесс

В Великобритании обсуждают карьеру принца Гарри, который устроился в США сразу на две работы. Как сообщалось ранее, внук королевы Елизаветы II занял пост директора по взаимодействию с общественностью в американской компании BetterUp, которая предоставляет психологическую помощь, а также вошел в специальную комиссию при Институте Аспена, где будет «бороться с дезинформацией».

Гарри — не первый член британской королевской семьи, который получил работу в частном секторе. Так, его кузина принцесса Евгения, которая впервые стала мамой в феврале, является одним из директоров художественной галереи Hauser & Wirth. А ее старшая сестра принцесса Беатрис — вице-президент по партнерствам и стратегии американской компании Afiniti, производящей программное обеспечение.

Как пишет издание Daily Express, эксперты отметили разительное отличие между Гарри и его двоюродными сестрами. Обе дочери герцога Йоркского, среднего сына королевы принца Эндрю, не используют свои титулы на работе. В персональных профилях на сайтах компанией они указаны просто — Евгения Йорк и Беатрис Йорк. В то же время Гарри блистает своим полным титулом — принц Гарри, герцог Сассекский.

Пользователи соцсетей похвалили Евгению и Беатрис за то, что они не используют свои титулы в «некоролевской обстановке». И обвинили мужа Меган Маркл в попытке нажиться на связях с королевской семьей, от которой он так старательно дистанцируется.

«Интересно. Гарри, если он хочет работать в частном секторе, по моему скромному мнению, следует назвать себя, например, Гарри Уэльс. Использование титулов много говорит о намерениях компании, которая его использует, и о нем самом», — написал один из комментаторов. Под фамилией Уэльс (в честь отца — принца Уэльского) Гарри обучался в Королевской военной академии Сандхерст и служил в армии.

Принц, который на одном из официальных мероприятий в Эдинбурге попросил называть его «просто Гарри», как оказалось, одержим титулами больше, чем это казалось на первый взгляд. Так, после рождения их с Меган первенца Арчи пара отказалась от графского титула учтивости, который королева могла даровать их ребенку. Однако в интервью Опре Уинфри оказалось, что Сассексы обижены тем, что Арчи не предоставили титула принца — якобы из-за сомнений в цвете его кожи.

Между тем неугомонная старшая сестра Меган Маркл Саманта заявила, что Гарри не в том положении, чтобы «бороться с дезинформацией» — пока он сам не поймет, что такое правда. Меган Маркл и принца Гарри подловили на многих неточностях в их интервью Опре Уинфри. Так, супругам пришлось официально признать, что у них не было никакой «тайной свадьбы» за три дня до официального венчания. О ней заявляла Меган Маркл, но журналисты раздобыли копию свидетельства о браке, опровергнув ее слова.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Дело идет к разводу»: сестра Меган Маркл уверена, что принц Гарри расстанется с женой.

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