Навальный рассказал Путину, как "сварил на кухне "Новичок"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который стал жертвой отравления боевым токсином из класса «Новичок», резко отреагировал на слова Владимира Путина о возможной причине его состояния. Напомним, президент России всеръез считает, что Навальный сам мог устроить провокацию.

В своем Instagram оппозиционер иронично «поддержал» шпионскую версию от хозяина Кремля.

«Считаю, что (версия. — Авт.) заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне „Новичок“. Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти „пожил достаточно“, — вот конечная цель моего хитрого плана», — написал он.

Однако, отметил Навальный, «великому и мудрому» спецслужбисту Путину удалось разгадать коварный замысел.

«Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», — иронически добавил он.

Напомним, сразу же после обнародования данных лаборатории Бундесвера о причинах отравления российского политика, которые затем подтвердили специалисты Франции и Швеции, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что все запасы «Новичка» на территории России якобы были уничтожены.

Сам же оппозиционер после выздоровления намерен вернуться в Россию. Он уже может передвигаться и полностью осознает, что с ним произошло.



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