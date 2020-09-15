У Путина отреклись от "новичка", но в версию Кремля не поверили даже в России

Выводы бундесвера об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок», которые подтвердили специалисты Франции и Швеции, прокомментировали в Кремле.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что все запасы «Новичка» на территории России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия, передает «Эхо Москвы».

По словам Нарышкина, это зафиксировано в установленном порядке. При этом топ-чиновник добавил, что у России много вопросов к Германии по делу Навального.

В сети комментарии Нарышкина не приняли и оставили свои соображения о том, как российская власть пытается выйти сухой из большого скандала.

Напомним, Алексей Навальный, который сейчас лечится в Германии, после выздоровления намерен вернуться в Россию. Он уже может передвигаться, полностью осознает, что с ним произошло. Политик отказался сотрудничать с российской стороной на запрос Москвы в Германию о предоставлении правовой помощи.

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