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Мир

Макрон рассказал Путину, чем отравили Навального

15:15 14 сентября 2020
Макрон и Путин

Президент Франции Эммануэль Макрона в разговоре с главой России Владимиром Путиным заявил, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Это показал собственный анализ Франции.

Как передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти», ссылаясь на Елисейский дворец, Макрон выразил обеспокоенность ситуацией с Навальным и считает, что России следует внести ясность в вопросе проведения надежного расследования по ситуации с Навальным.

Напомним, что оппозиционеру Навальному стало плохо 20 августа, 22 августа он был доставлен на лечение в Берлин, где немецкие военные медики подтвердили его отравление «Новичком».
Запад требует от Москвы расследовать отравление Навального. Официальная Россия отрицает сам факт отравления, ссылаясь на врачей омской больницы. При этом Кремль призывает власти Германии предоставить информацию об анализах Навального.

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