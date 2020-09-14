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Мир

Навальный пошел на поправку, его отключили от ИВЛ

17:13 14 сентября 2020
Навальный

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного «Новичком», улучшается. Сообщение об этом опубликовано в Twitter немецкой клиники Charité, где с 22 августа политик проходит лечение.

«Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. Пациент отключен от аппарата ИВЛ. Он становится более мобильным и может ненадолго вставать с постели», — сказано в сообщении.

Немецкие медики обнародовали подробности состояния Навального после консультаций с ним и его женой.

Напомним, правительство Германии сообщило, что проверку проб, взятых у Алексея Навального, провели в трех независимых европейских лабораториях. Кроме ФРГ, проверку проводили в спецлабораториях Франции и Швеции. Результаты всех трех исследований идентичны.

Президент Франции Эммануэль Макрона в разговоре с главой России Владимиром Путиным сообщил ему, что во Франции обнаружили в анализах Алексея Навального вещества из группы «Новичок».

Запад требует от России провести независимое расследование отравления Навального и наказать виновных.

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