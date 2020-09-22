Путин заявил Макрону, что Навальный сам себя отравил, — СМИ

Президент России Владимир Путин допускает, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять «Новичок», который якобы не так сложно изготовить. Как стало известно, об этом он заявил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 14 сентября.

По информации источников газеты Le Monde, хозяин Кремля также прямо обвинил оппозиционера в шантаже депутатов и чиновников и назвал его «простым баламутом в интернете».

Отметим, что в своем выступлении на Генеральной Ассамлее ООН Макрон призвал Россию «пролить свет» на произошедшее с Навальным и заявил, что Франция не потерпит применения химического оружия в Европе.

Напомним, на российском Первом канале устроили провокацию, выложив отретушированное видео, снятое в номере гостиницы в Томске, где был отравлен «Новичком» Алексей Навальный. Пропагандисты попытались обвинить в подлоге соратников оппозиционера.

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