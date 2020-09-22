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Мир

Путин заявил Макрону, что Навальный сам себя отравил, — СМИ

21:28 22 сентября 2020
Алексей Навальный

Президент России Владимир Путин допускает, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять «Новичок», который якобы не так сложно изготовить. Как стало известно, об этом он заявил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 14 сентября.

По информации источников газеты Le Monde, хозяин Кремля также прямо обвинил оппозиционера в шантаже депутатов и чиновников и назвал его «простым баламутом в интернете».

Отметим, что в своем выступлении на Генеральной Ассамлее ООН Макрон призвал Россию «пролить свет» на произошедшее с Навальным и заявил, что Франция не потерпит применения химического оружия в Европе.

Напомним, на российском Первом канале устроили провокацию, выложив отретушированное видео, снятое в номере гостиницы в Томске, где был отравлен «Новичком» Алексей Навальный. Пропагандисты попытались обвинить в подлоге соратников оппозиционера.

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