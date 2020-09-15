Не дождутся: Навальный отказался просить убежища в Германии

Российский блогер и борец с коррупцией Алексей Навальный, которого накануне отключили от ИВЛ-аппарата, не намерен оставаться навсегда в Германии и планирует вернуться в Россию для продолжения прежней деятельности.

Об этом сообщила в понедельник американская газета The New York Times со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

«Он не планирует эмигрировать в Германию и хочет вернуться домой в Россию продолжать свою миссию», — приводит газета слова источника.

Он изложил содержание беседы блогера с представителем прокуратуры ФРГ. Навальный во время беседы отказался участвовать в совместном расследовании происшедшего с ним, уточняет источник издания.

Напомним, что Алексей Навальный был госпитализирован в российском городе Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с главой России Владимиром Путиным сообщил ему, что во Франции обнаружили в анализах Алексея Навального вещества из группы «Новичок».

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