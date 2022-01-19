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В елегантному пальті та сережках за 10 доларів: Кейт Міддлтон вперше у 2022 році з'явилася на публіці

13:12 19 січня 2022
Кейт Міддлтон

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, яка 9 січня відсвяткувала своє 40-річчя, здійснили перший у новому 2022 році спільний вихід у світ. Як повідомляє видання Daily Express, герцог та герцогиня Кембриджські відвідали лондонський Музей Фундлінга, експозиція якого присвячена історії лікарні Фундлінга — дитячого будинку, заснованого у 1739 році. Кейт та Вільям є патронами музею з 2019 року.

Кейт була в елегантному синьому пальті, її улюблених темно-синіх штанах від Jigsaw та чорній водолазці. Вона доповнила вбрання сережками вартістю сім фунтів стерлінгів (менш ніж 10 доларів) від Accessorize.

Фанати королівської сім'ї зазначили, що Кейт тримається впевнено та спокійно – попри скандали, які останнім часом уразили королівську родину. Раніше стало відомо, що дядькові Вільяма принцу Ендрю не вдасться уникнути судв через звинувачення його в сексуальному насильстві. А брат Вільяма, принц Гаррі, став першим в історії членом британської королівської сім'ї, який загрожує судом уряду.

"На нашу майбутню королеву можна покластися", "Опора і гордість королівської сім'ї" , - писали шанувальники герцогині в соцмережах.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Вічні мученики Сассекси»: Меган Маркл подала скаргу на Бі-бі-сі.

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