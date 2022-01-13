«Його найгірший кошмар»: сину королеви Єлизавети II принцу Ендрю доведеться постати перед судом

З середнім сином королеви Єлизавети II принцом Ендрю сталося те, що коментатори назвали «найгіршим кошмаром його життя». 61-річному герцогу Йоркському, який раніше вже був відсторонений від виконання королівських обов'язків через його зв'язки з мільйонером-педофілом Джеффрі Епштейном, доведеться все ж таки постати перед судом.

Як повідомляє Бі-бі-сі, команді юристів принца не вдалося переконати американський суд відмовитися від розгляду цивільного позову з боку цивільної США Вірджинії Джуффре (у дівоцтві Робертс), яка звинувачує його у сексуальному насильстві. За її словами, це сталося у 2001 році, коли їй було 17 — тобто на той момент, за американськими законами, вона була неповнолітньою. Джуффре стверджує, що була секс-рабинею нині покійного Джеффрі Епштейна, який позичав її своїм впливовим знайомим — включно з принцом.

Адвокати принца намагалися наполягати на тому, що на підставі угоди, яку уклала Джуффре у 2009 році з Епштейном, її позов не може розглядатися в суді. Джуффре, отримавши від Епштейна відступні, зобов'язалася ні з ким не позиватися до справи, пов'язаної з мільярдером. Проте суддя у Нью-Йорку відкинув аргументи юристів Ендрю.

2019 року принц Ендрю в інтерв'ю програмі Бі-бі-сі стверджував, що не пам'ятає, щоб коли-небудь зустрічав Вірджинію.

Експерти вважають, що репутація Ендрю тепер повністю зруйнована незалежно від результату справи.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл хочуть змусити свідчити у суді проти принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні.

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