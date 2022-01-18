«Вічні мученики Сассекси»: Меган Маркл подала скаргу на Бі-бі-сі

Слідом за принцом Гаррі, який звернувся до суду зі скаргою на Міністерство внутрішніх справ Британії, вимагаючи перегляду рішення уряду, який відмовився надати герцогу та герцогині Сассекським цілодобову поліційну охорону, свою чергову скаргу подала також його дружина Меган Маркл.

Як повідомляє видання The Sun, цього разу колишня американська актриса поскаржилася на британську телерадіокомпанію Бі-Бі-Сі. Невдоволення герцогині викликав журналіст Амол Раджан, який заявив, що Меган «ввела в оману суд».

Йдеться про вибачення, які Маркл раніше принесла за свою «забудькуватість». У лютому цього року Високий суд Лондона задовольнив позов Меган Маркл проти британського видання Mail on Sunday, яке вона звинувачувала у незаконному вторгненні у її приватне життя. У ході розгляду поданої виданням апеляції з'ясувалося, що принц Гаррі та Меган Маркл співпрацювали з журналістами Омідом Скобі та Каролін Дюран — авторами книги «У пошуках свободи: Гаррі, Меган та створення сучасної королівської родини». Колишній помічник Сассексів Джейсон Кнауф показав листування, в якому Меган і Гаррі давали йому інструкції щодо того, яку саме інформацію необхідно надати Скобі і Дюран. Раніше Меган категорично заперечувала будь-яку співпрацю з авторами своєї біографії. Однак після свідчень Кнауфа їй довелося визнати, що вона ділилася з ними «деякою інформацією», але просто «забула» про це листування.

На вимогу Меган Бі-бі-сі повідомила, що герцогиня попросила «роз'яснити», що насправді вона вибачалася не за те, що «ввела суд в оману», як висловився Амол Раджан. А за те, що «не пам'ятала» про те, що просила свого експомічника передати від неї відомості Скобі та Дюран.

Раніше королівський експерт і журналіст Daily Mail Річард Іден зазначив, що дуже характерно, що принц Гаррі та Меган Маркл розпочали 2022 рік з того, що вже знову почали «стогнати з якогось приводу». «Вічно вони страждають, ці Сассекси», «Вони постійно уявляють себе жертвами і ниють», — відреагували користувачі соцмереж.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета не допомагатиме принцу Гаррі у конфлікті з британським урядом через поліційну охорону.

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