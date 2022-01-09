Кейт Міддлтон виповнилося 40 років: як герцогиня святкує свій день народження

9 січня дружині принца Вільяма Кейт Міддлтон виповнилося 40 років. Майбутня британська королева-консорт має намір святкувати цю подію скромно — у колі своїх рідних та близьких друзів. За інформацією обізнаного джерела, вечірка швидше за все буде влаштовано у Лондоні — в Кенсінгтонському палаці. Через спалах захворювання на штам коронавірусу «Омікрон» Міддлтон вирішила відмовитися від будь-яких урочистостей. Проте вона планує відзначити свій день народження пишніше влітку цього року — разом зі своїм чоловіком, якому виповниться 40 років 21 червня.

На честь ювілею Кейт палац опублікував три її нові офіційні портрети, які фанати королівської сім'ї назвали «казковими» та «приголомшливими». Вони були зроблені у листопаді минулого року фотографом Паоло Роверсі у Королівських ботанічних садах К'ю. На чорно-білому знімку Кейт позує у пишній шифоновій сукні з сережками з діамантів та перлів, які належали її свекрусі принцесі Діані. На пальці герцогині Кембриджської — сапфірова каблучка Діани, яку Вільям подарував Кейт на честь їхніх заручин.

На іншій фотографії Кейт у червоній атласній сукні, що оголює одне плече, та сережках з колекції королеви Єлизавети II. Третій знімок — портрет великим планом. Як пише видання Daily Mail, всі три сукні — від улюбленого дома моди Міддлтон Alexander McQueen.

Фотопортрети будуть частиною постійної експозиції Національної портретної галереї, патроном якої є Кейт. Галерея знову відкриється для публіки після ремонту у 2023 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон встановила рекорд з переглядів в Instagram, обігнавши всіх членів королівської родини.

Фото Twitter/Daily Mail/Paolo Roversi

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