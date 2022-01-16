Принц Гаррі подає до суду на уряд Британії, вимагаючи поліційну охорону

Принц Гаррі (що побоюється йти на церемонію вручення премії «Оскар») подав позов з вимогою переглянути рішення, прийняте Міністерством внутрішніх справ Великобританії.

Як повідомляє видання Daily Express, онук Єлизавети II, який два роки тому відмовився від виконання королівських обов'язків і переїхав разом зі своєю дружиною Меган Маркл до США, вимагає повернути йому поліційну охорону під час його візитів на батьківщину. Раніше принц як член королівської сім'ї перебував під цілодобовою охороною офіцерів поліції — коштом бюджету країни. Однак тепер він змушений наймати охоронців американської приватної фірми, які не мають такої ж високої кваліфікації. Вони також, на відміну від поліції, не мають доступу до даних британських спецслужб — що ставить безпеку принца та його сім'ї під загрозу. Принц навіть пообіцяв сплатити за поліційну охорону зі своєї власної кишені, не обтяжуючи платників податків. Проте уряд на це не погодився.

Гаррі стверджує, що боїться везти до Британії свою сім'ю з одними лише приватними охоронцями. При цьому він хотів би приїхати до Лондона разом зі своїм сином Арчі та дочкою Лілібет. Молодша дитина герцога та герцогині Сассекськіх ще жодного разу не зустрічалася зі своєю прабабусею-королевою.

У скарзі принца, складеної його юристами, говориться, що Гаррі «успадкував загрозу його безпеці при народженні та на все життя». «Він все ще займає шосте місце в черзі на престол, відслужив два терміни бойової служби в Афганістані, а в останні роки його сім'я зазнавала добре задокументованих неонацистських та екстремістських загроз. Хоча його роль в інституті монархії змінилася, його статус як члена королівської сім'ї не змінився. Як і загроза для нього та його сім'ї», — йдеться у заяві.

Сам Гаррі востаннє відвідував Велику Британію у липні минулого року — він був присутній на церемонії відкриття пам'ятника своїй матері принцесі Діані.

Якщо суд ухвалить рішення про перегляд справи, це може стати першим в історії Великобританії судовим позовом члена королівської сім'ї проти уряду країни.

Королівський експерт і журналіст Mail Diary Річард Іден зазначив, що дуже характерно, що принц Гаррі та Меган Маркл розпочали 2022 рік з того, що вже знову почали «стогнати з якогось приводу».

Раніше «ФАКТИ» писали — «Як розпізнати клоунів»: Меган Маркл та принца Гаррі висміяли за 16 санвузлів у їхньому особняку.

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