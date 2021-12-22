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Княгиня Монако Шарлін опублікувала незвичайну сімейну різдвяну листівку

7:44 22 грудня 2021
Князь та княгиня Монако з дітьми

Княгиня Монако Шарлін, яка ще залишається на лікуванні в клініці за кордоном, опублікувала у себе в Instagram сімейну різдвяну листівку. Цього року традиційний святковий портрет відрізняється від попередніх. Він являє собою не фотографію, а малюнок, на якому поруч із ялинкою зображені княгиня у жовтій святковій сукні, князь Альбер та їхні двійнята принц Жак та принцеса Габріелла, яким 10 грудня виповнилося сім років. Мати привітала дітей із днем народження дистанційно.

«Бажаю всім прекрасних та безпечних свят, з усією моєю любов'ю», — підписала пост 43-річна Шарлен.

Раніше «ФАКТИ» писали — Княгиня Монако Шарлін ховається після невдалої пластичної операції, яка понівечила обличчя — експерт.

Читайте також: Принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували чарівне сімейне фото з дітьми на різдвяній листівці.

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