Княгиня Монако Шарлін опублікувала незвичайну сімейну різдвяну листівку

Княгиня Монако Шарлін, яка ще залишається на лікуванні в клініці за кордоном, опублікувала у себе в Instagram сімейну різдвяну листівку. Цього року традиційний святковий портрет відрізняється від попередніх. Він являє собою не фотографію, а малюнок, на якому поруч із ялинкою зображені княгиня у жовтій святковій сукні, князь Альбер та їхні двійнята принц Жак та принцеса Габріелла, яким 10 грудня виповнилося сім років. Мати привітала дітей із днем народження дистанційно.

«Бажаю всім прекрасних та безпечних свят, з усією моєю любов'ю», — підписала пост 43-річна Шарлен.

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