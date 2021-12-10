Принц та принцеса Монако відзначили свій сьомий день народження — мати привітала їх дистанційно (фото)

10 грудня спадковий принц Жак та його сестра принцеса Габріелла відзначають свій день народження. Двійнятам виповнилося сім років. Цей день діти, які зараз перебувають на домашньому навчанні, провели без матері. Княгиня Шарлін перебуває на лікуванні за кордоном. Дружина князя Альбера привітала сина та доньку дистанційно, опублікувавши їхні зроблені у палаці фото в Instagram.

«З днем народження, мої малята. Дякую, Боже, за те, що благословив мене такими чудовими дітьми. Я справді щаслива. Люблю. Мама», — написала вона.

19 листопада, у Національний день країни, принц та принцеса з'явилися на балконі разом з батьком, тримаючи в руках саморобні плакати з написами «Ми любимо тебе, матуся» та «Ми сумуємо за тобою, матусю».

Шарлін повернулася до Монако 8 листопада після багатомісячного лікування у Південній Африці. Однак приблизно через тиждень лягла на лікування до клініки (за деякими повідомленнями — у Швейцарії) у зв'язку з «фізичним та емоційним виснаженням».

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