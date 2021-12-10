Принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували чарівне сімейне фото з дітьми на різдвяній листівці

Кейт Міддлтон та принц Вільям, які днями відвідали різдвяний концерт у лондонському Вестмінстерському абатстві, дотрималися давньої щорічної королівської традиції. Герцог та герцогиня Кембриджські опублікували в соцмережах свою різдвяну листівку, на якій розсилають вітання зі святом.

Як завжди, це був чарівний сімейний портрет Кембриджів, які позували зі своїми дітьми — восьмирічним принцом Джорджем, шестирічною принцесою Шарлоттою та трирічним принцом Луї.

Фото було зроблено у Йорданії, куди сім'я їздила цього року під час шкільних канікул.

«Шарлотта така гарна», «Стільки любові та радості на цьому фото. Дякую, що поділилися з нами», «Чарівна сім'я», — писали фанати у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета II ненароком показала фото своїх правнуків, що ніколи раніше не публікувалося.

Читайте також: «Багато рухів стегнами»: принц Вільям розповів, чим його діти займаються вранці на кухні.

356

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter