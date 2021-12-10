Принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували чарівне сімейне фото з дітьми на різдвяній листівці
Кейт Міддлтон та принц Вільям, які днями відвідали різдвяний концерт у лондонському Вестмінстерському абатстві, дотрималися давньої щорічної королівської традиції. Герцог та герцогиня Кембриджські опублікували в соцмережах свою різдвяну листівку, на якій розсилають вітання зі святом.
Як завжди, це був чарівний сімейний портрет Кембриджів, які позували зі своїми дітьми — восьмирічним принцом Джорджем, шестирічною принцесою Шарлоттою та трирічним принцом Луї.
Фото було зроблено у Йорданії, куди сім'я їздила цього року під час шкільних канікул.
«Шарлотта така гарна», «Стільки любові та радості на цьому фото. Дякую, що поділилися з нами», «Чарівна сім'я», — писали фанати у коментарях.
Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета II ненароком показала фото своїх правнуків, що ніколи раніше не публікувалося.
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