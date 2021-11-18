Князь Монако Альбер II зізнався, що його дружина Шарлін знову покинула Монако. Княгиня після тривалої відсутності повернулася додому 8 листопада. Понад пів року вона провела в ПАР, де була змушена залишатися через інфекцію вуха, горла та носа, яка дала серйозні ускладнення. Пішли чутки про розлад у сім'ї монарха. Проте Альбер спростовував їх, стверджуючи, що княгиню далеко від сім'ї утримує лише хвороба.

Передбачалося, що Шарлін візьме участь у святкуванні Національного дня Монако, яке відбудеться 19 листопада. Однак потім у палаці повідомили, що вона ще надто слабка і не зможе найближчим часом повернутися до своїх обов'язків. Тож Національний день відсвяткують без неї.

Альбер в інтерв'ю виданню Monaco-Matin сказав, що його дружина залишила країну, щоб відпочити та відновитись. «Їй вже краще, але вона потребує відпочинку та спокою», — сказав він. Причому наголосив, що її втома — «не лише фізичної властивості». 63-річний князь не повідомив, де безпосередньо знаходиться його 43-річна дружина.

Раніше невістка Шарлін, дружина її брата Шантель Віттсток, заявила, що княгиня, можливо, не житиме у палаці. А оселиться у скромній квартирі, що належить їй, та розташована неподалік. Шарлін жила тут якийсь час до від'їзду до Африки.

Раніше, як писали «ФАКТИ», князя Монако Альбера розлютило інтерв'ю колишньої коханки, яка висловилася про його дружину Шарлін.

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