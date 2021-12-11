Княгиня Монако Шарлін все ще залишається на лікуванні у клініці за кордоном. 10 грудня 43-річна дружина князя Альбера не змогла бути присутньою на святкуванні дня народження своїх дітей — принца Жака та принцеси Габріелли, якими виповнилося сім років. Як писали «ФАКТИ», Шарлін привітала їх дистанційно та опублікувала пост в Instagram. Раніше князь стверджував, що його дружина, яка протягом багатьох місяців лікувалася в ПАР від ускладнень інфекції вуха, горла і носа, після повернення додому в Монако відчула потребу у тривалому відпочинку та професійній медичній допомозі у зв'язку з «фізичним та емоційним виснаженням».

Проте, як пише видання Daily Express, іспанський королівський експерт Пілар Ейр стверджує, що насправді княгиня ховається після наслідків невдалої пластичної операції, яка спотворила її обличчя, залишивши шрами. Нібито операцію робили у Дубаї.

У своїй тижневій колонці для журналу Lecturas Ейр звертає увагу на офіційні фото возз'єднання сім'ї, зроблені 8 листопада — коли, як пише Пілар, княгиня «теоретично» повернулася додому з Південної Африки. На опублікованих палацом знімках Шарлін була єдиним членом сім'ї у захисній масці. І експерт стверджує, що це недарма.

Журналістка та письменниця Пілар Ейр, яка у 2014 році була претенденткою на престижну іспанську літературну премію Planeta, раніше звинувачувала колишнього короля Іспанії Хуана-Карлоса у заграваннях із принцесою Діаною, коли тій було 25 років.

Один з друзів Шарлін днями повідомив виданню Page Six, що палац чомусь намагається приховати справжній стан здоров'я княгині, яка «ледве не померла в Південній Африці». Інфекція та численні операції призвели до серйозних проблем. Шарлін не могла нормально ковтати та їсти тверду їжу. «Вона могла тільки приймати рідини через трубочку, тому втратила майже половину своєї ваги», — розповідають друзі.

Раніше «ФАКТИ» писали — «У дуже вразливому стані»: батько княгині Монако Шарлін розповів про дочку.

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