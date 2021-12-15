Ілон Маск прийшов з півторарічним сином на церемонію вручення премії «Людина року» журналу Time (відео)

Бізнесмен Ілон Маск, оголошений журналом Time «Людиною року», з'явився на церемонію вручення цієї премії разом зі своїм півторарічним сином Æ A-XII, розчулив публіку, що зібралася.

Ласкаво просимо в Нью — Йорку X АЕЛ-12 і ⁦ мускус @elonmusk ⁩! pic.twitter.com/H7oF8gdsp7 — Marc Benioff (@Benioff) December 14, 2021

Нещодавно, як писали «ФАКТИ», малюк взяв участь в обговоренні космічної програми свого батька SpaceX Starship у рамках наради, організованої Радою з космічних досліджень національних академій.

Æ A-XII, якого у травні 2020 року народила Ілону канадська співачка Граймс, є наймолодшим із шести синів підприємця. У вересні цього року Маск та Граймс розлучилися, але продовжують разом виховувати дитину.

В інтерв'ю Time Маск заявив, що зараз ні з ким не перебуває у стосунках. Але свій розрив із Граймс назвав «частковим».

Більшість свого часу Ілон проводить у Бока-Чіка (штат Техас), де розташована база його космічної компанії SpaceX. «Знаєте, це місце схоже на технологічний монастир. Тут є кілька жінок, але їх небагато. І розташоване все в глушині», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Китаї знайшли двійника Ілона Маска.

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