У Китаї знайшли двійника Ілона Маска (відео)

Після того, як у мережі прославився двійник кінозірки Дуейна Джонсона, у Китаї знайшли людину, схожу як дві краплі води на бізнесмена-мільярдера Ілона Маска. Відео, опубліковане у соцмережі Facebook, стало вірусним.

Користувачі в коментарях писали, що це, мабуть, втрачений у дитинстві брат-близнюк підприємця. «Все, ну буквально все можна знайти у Китаї», «Яка якісна китайська підробка», — жартували коментатори. Хоча точне ім'я двійника Маска не повідомляється, у соцмережах спробували припустити, як звати китайську версію — «І Лон Маск», «Ілон Ма».

13 грудня, як писали «ФАКТИ», журнал Time назвав Ілона Маска «Людиною року».

Фото Facebook/Worldofbuzz.com

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