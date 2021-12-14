26.81 / 27.05 30.16 / 30.56
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Китаї знайшли двійника Ілона Маска (відео)

8:42 14 грудня 2021
Двійника Ілона Маска

Після того, як у мережі прославився двійник кінозірки Дуейна Джонсона, у Китаї знайшли людину, схожу як дві краплі води на бізнесмена-мільярдера Ілона Маска. Відео, опубліковане у соцмережі Facebook, стало вірусним.

Користувачі в коментарях писали, що це, мабуть, втрачений у дитинстві брат-близнюк підприємця. «Все, ну буквально все можна знайти у Китаї», «Яка якісна китайська підробка», — жартували коментатори. Хоча точне ім'я двійника Маска не повідомляється, у соцмережах спробували припустити, як звати китайську версію — «І Лон Маск», «Ілон Ма».

13 грудня, як писали «ФАКТИ», журнал Time назвав Ілона Маска «Людиною року».

Фото Facebook/Worldofbuzz.com

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

Салат із буряком

Яскравий, легкий і неймовірно смачний салат із буряком «під ялинку» від відомого шефа Бельковича: зовсім не шкодить фігурі

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.