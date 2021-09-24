Мільярдер Ілон Маск, який запустив недавно космічний корабель з екіпажем з цивільних осіб, оголосив про розрив з канадською співачкою Граймс (справжнє її ім'я Клер Буше) — 33-річною матір'ю його однорічного сина Æ A-XII (вдома його називають скороченим ім'ям Екс). Їхній роман тривав три роки, але вони так і не оформили свої стосунки офіційно.

Як повідомляє видання Page Six, глава компанії SpaceX уточнив, що вони «розлучилися наполовину», все ще люблять один одного, часто бачаться і будуть разом виховувати дитину, яка народилася у травні 2020 року.

За словами бізнесмена, основною причиною рішення розлучитися стала відстань. Він сам недавно переїхав до Техасу, а Граймс залишилася у Лос-Анджелесі.

Нещодавно ексцентрична співачка заявила, що син ніколи не називає її мамою, а тільки Клер. «Напевно, він відчуває моя відразу до слова „мати“», — сказала вона.



Всього у 50-річного Маска шестеро дітей. П'ятьох синів йому народила перша дружина, канадська письменниця Джастін Вілсон, з якою він познайомився в університеті. Вони одружилися у 2000 році. Їх первісток Невада Олександр помер в 2002 році у віці 10 тижнів. Після цього пара за допомогою ЕКЗ зачала двійню, а потім трійню. Ксавьє і Гриффину зараз 17 років, а Каю, Саксону та Даміанк — 15.

Другий шлюб Ілона з англійською актрисою Таллулою Райлі був бездітним.

Маск також протягом року зустрічався з голлівудською актрисою Ембер Херд. Пара стверджувала, що їхні стосунки почалися після того, як Ембер розлучилася зі своїм чоловіком — кінозіркою Джонні Деппом. Однак сам Депп стверджує, що дружина зраджувала йому з Маском ще до їхнього розриву.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дівчина Ілона Маска Граймс пошматувала собі спину «інопланетними шрамами».

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