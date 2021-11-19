Мільярдер Ілон Маск взяв участь в обговоренні своєї космічної програми SpaceX Starship у рамках наради, організованої Радою з космічних досліджень національних академій. Під час презентації він тримав на колінах свого маленького сина. Хлопчику дали екстравагантне ім'я Æ A-XII, але вдома його називають скороченим ім'ям Екс. Дитину 4 травня 2020 року народила канадська співачка Граймс, про розрив з якою мільярдер оголосив у вересні. Батьки продовжують виховувати дитину разом.

Екс комфортно почував себе перед монітором. Він дуже пожвавішав, побачивши на екрані ракети й почав щось белькотіти. «Ракета», — сказав Ілон, звертаючись до сина.

Екс, проте, недовго відвертав увагу аудиторії. Незабаром за ним прийшли. Коли дитину несли з кімнати, вона розплакалася.

16-місячний малюк зворушив не лише учасників наради, а й користувачів мережі — після того, як відео стало вірусним.

«Який любчик!», «На тата схожий», «З юного віку звикає до ділових переговорів», — писали в коментарях.

Elon and baby X pic.twitter.com/wlsTNF10pd - Tesla Hype (@TeslaHype) November 18, 2021

У 50-річного Ілона є ще п'ятеро синів від першої дружини — канадської письменниці Джастін Вілсон. Їхній первісток Невада Олександр помер у 2002 році у віці 10 тижнів. Після цього пара за допомогою ЕКЗ зачала двійню, а потім трійню. Ксав'є та Гріффіну зараз 17 років, а Каю, Саксону та Даміану — 15.

Загалом Ілон був офіційно одружений тричі — у тому числі двічі на англійській актрисі Таллулі Райлі, від якої він не має дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перевищив 300 мільярдів доларів.

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