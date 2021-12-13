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Названа «людина 2021 року» за версією журналу Time

16:40 13 грудня 2021
Обкладинка Time з Ілоном Маском

Американський журнал Time оголосив ім'я «Людини 2021 року». Нею став Ілон Маск — один із найбагатших людей світу, засновник та генеральний директор компанії SpaceX, а також ідейний натхненник компанії Tesla.

«Людина року — показник впливу, і лише деякі люди мали більший вплив, ніж Маск, на життя на Землі та, можливо, на життя за її межами», — заявив головний редактор Time Едвард Фельзенталь, маючи на увазі плани Маска колонізувати Марс. Цього року бізнесмен запустив в космос першу в історії цивільну місію.

Героями року журнал також назвав дослідників, які розробляли вакцину від коронавірусу.

У 2020 році титул «людини року» отримали одразу двоє — президент США Джо Байден та віцепрезидент Камала Гарріс.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перевищив 300 млрд доларів.

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