В Германии ожидают самой большой волны банкротств за последние 90 лет

Хотя Германия находится в «зеленой зоне», отменять локдаун здесь не торопятся. На днях он был продлен до конца марта, правда, уже с послаблениями. Власти хотят снизить показатели заболеваемости коронавирусом до максимально возможного минимума. Падающая кривая говорит об эффективности строгих ограничений, действующих с ноября прошлого года. В то же время, чтобы сбить волну протестов недовольных граждан, применяются довольно жесткие меры.

За неправильное ношение маски и нарушение дистанции грозит штраф в размере 500 евро

Прошлую зиму жители Германии провели в суровой изоляции: учебные заведения, магазины, развлекательные и культурные центры были закрыты. Открытыми оставались аптеки, заправки, продуктовые магазины и лечебные учреждения. Работодателей обязали создать условия, чтобы люди могли работать из дому. Поэтому многие фирмы обеспечили своих сотрудников принтерами, компьютерами и модемами. Кстати, именно модемы, а также разные усилители приема интернет-сигнала стали здесь самым востребованным товаром. Ведь, по сути, вся страна перешла в онлайн-режим работы и учебы.

Покидать квартиру разрешалось только по уважительным причинам: покупка продуктов питания, поездка на работу, посещение врача, но не более одного раза в день. Собираться компаниями было строжайше запрещено, но допускались редкие визиты: лишь один человек из одной семьи мог проведать другую семью.

Пребывание на свежем воздухе тоже сопроводили ограничениями: гулять в парке или передвигаться по улице можно было только с членами собственной семьи и одним человеком из другой семьи.

За соблюдением правил локдауна следили как полиция, так и зоркие немецкие соседи. Если кто-то приглашал гостей на Новый год или на день рождения, соседи тут же сообщали, куда следует. И нарушители платили штраф в размере до 500 евро. Столько же грозило за несоблюдение минимальной дистанции (1,5 метра) в общественных местах, проведение времени на открытом воздухе с людьми из другой семьи, употребление алкогольных напитков на открытом воздухе или ношение маски ненадлежащим образом, то есть открытый рот или нос. Полицейские круглосуточно дежурили на улице и в транспорте, следя именно за правильным ношением маски. К слову, с 1 февраля тканевые маски в Германии запрещены. Обязательными для ношения являются хирургические маски и маски FFP2. При этом граждан обязали носить их на улицах и даже в собственных автомобилях.

Резко изменившийся уклад жизни бьет по психике жителей Германии. Очереди на прием к психиатрам расписаны на несколько месяцев вперед. Многие просто не в состоянии справиться с длительной социальной изоляцией. К примеру, обитателям домов престарелых, а это около миллиона человек, было отказано в доступе посетителей. Последствия: депрессия, отчаяние, преждевременная смерть. У психически больных людей во время карантина ухудшилось состояние, участились случаи самоубийства. У родителей-одиночек из-за двойной нагрузки, связанной с домашним обучением детей и собственной работой, диагностируют реакции психологической перегрузки. У детей вследствие запретов на игры и контакты с друзьями развились гиподинамия и социально-психологические расстройства.

Каждый месяц экономика страны теряет 19 миллиардов евро

Затяжной локдаун сильно ударил по экономике ФРГ. В немецком институте экономических исследований подсчитали, что ежемесячно экономика страны теряет более 19 миллиардов евро. Особенно пострадали мелкие и средние торговцы, владельцы кафе, ресторанов, гостиничного бизнеса.

Это при том, что в Германии для предпринимателей предусмотрена финансовая компенсация убытков от локдауна. Возмещение постоянных затрат составляет от 40 до 90 процентов при условии, что среднее снижение продаж составляет не менее 30 процентов (в период с ноября 2020 года до июня 2021 года). То есть возмещается только часть затрат — без потерь продаж.

Для сравнения: авиакомпания Lufthansa получила государственную помощь в размере 9 миллиардов евро, но по-прежнему сокращает 29 тысяч рабочих мест по всему миру. Из-за локдауна немецкая туристическая компания TUI понесла в 2020 году убытки в размере более трех миллиардов евро, а полученное от государства возмещение составляет один миллиард восемьсот тысяч евро, то есть чуть больше половины.

Правительство считает принятые меры достаточными. Однако профессиональные ассоциации ожидают самой большой волны банкротств за более чем 90 лет. Так, уже несколько известных немецких брендов заявили о банкротстве в связи с катастрофическими потерями продаж в результате локдауна: производитель одежды Bonita, международная сеть магазинов Esprit, гигант немецкой индустрии моды Adler Modemarkte, сети немецких ресторанов Vapiano и стейкхаусов Maredo…

COVID-19 доконал крупнейший в Европе концерн в сфере розничной торговли Karstadt Kaufhof. Эти универмаги долгие десятилетия занимали центральные площади почти каждого крупного города Германии, а сама компания вела свою историю с 1881 года. Универмаги Karstadt пережили гитлеровский режим и его разгром, а также последовавший за ним раздел Германии, но не выдержали натиска пандемии. Концерн объявил о банкротстве и закрытии своих магазинов, работу потеряют 32 тысячи человек.

Не устоял под натиском пандемии и самый крупный в Европе публичный дом Pascha в Кельне. Федеральное телевидение время от времени выдает в эфир сюжеты о бедственном положении работников отрасли сексуальных услуг. Те жалуются, что едва ли не голодают. Всего же с начала пандемии работу в ФРГ потеряли 480 тысяч человек. По сравнению с другими странами рост безработицы в 83-миллионной Германии остается более чем скромным.

Есть и компании, чей бизнес локдаун заметно оживил, — это онлайн-магазины и продуктовые супермаркеты. Логично, что, оказавшись запертыми в четырех стенах, люди потребляют больше продуктов, а следовательно, и больше их покупают. Рынок тут же отреагировал на повышение спроса. Сети немецких супермаркетов Edeka и Rewe уже объявили о расширении бизнеса. Сейчас компании ищут по всей стране подходящие помещения для новых супермаркетов.

Первыми вакцину получили обитатели домов престарелых, беженцы и бездомные

С лета 2020 года в Германии проходят антиправительственные митинги. Обвиняя власти в неоправданно жестких мерах защиты от COVID-19, люди требуют вернуть им привычный образ жизни. До зимы прошлого года митинги проходили каждую неделю в крупных городах страны, собирая десятки тысяч участников. После введения запрета на массовые собрания активисты стали проводить автопробеги против локдауна.

Во время акций протеста полиция действует жестко

Если вначале немецкие СМИ хоть и скупо, но все же сообщали об антиправительственных митингах, то вскоре о них перестали упоминать вообще. Узнать какую-либо информацию об акциях можно было на YouTube-каналах активистов антиправительственного движения, однако затем и эти каналы начали исчезать. Чтобы сдержать растущую волну недовольства, немецкое правительство издало «Политику в отношении медицинской дезинформации о COVID-19». А поскольку в стране с 2017 года действует закон о защите информации в Интернете на государственном уровне (по сути, это самая настоящая цензура), провайдеров обязали удалять контент, ставящий под сомнение правила пандемии или решения местных властей, и сообщать о нем в полицию. Если нарушение будет обнаружено трижды, учетная запись пользователя удаляется.

Ярким примером Соrona-цензуры стало удаление YouTube-канала KenFM, насчитывавшего 500 тысяч подписчиков. Триггером для удаления аккаунта послужила трансляция интервью с юристом, близким к протестному движению Querdenken, и публикация видеообращения группы врачей, призывающих к отмене действующих мер. Продюсер этого канала был вынужден покинуть страну после того, как его ежедневно терроризировали члены неправительственных организаций, финансируемых из госбюджета.

В свою очередь федеральное правительство активно использует YouTube и социальные сети для рекламы вакцинации от коронавируса. Ролики крутятся на всевозможных рекламных каналах, включая платных блогеров. Программа вакцинации началась в Германии 27 декабря 2020 года, но протекает довольно медленно. На текущий момент привито лишь три процента населения, при этом используются все существующие на сегодняшний день вакцины, кроме российской «Спутник V». Жители Германии могут выбирать вакцину самостоятельно или же посоветовавшись с врачом. Так, вакцинами BioNTech /Pfizer привито примерно 75 процентов (в основном люди старше 65 лет), AstraZeneca — порядка 20 (только люди в возрасте до 65 лет), Moderna — примерно 5 процентов. Опросы показывают, что 20 процентов жителей Германии не принимают саму идею вакцинации и не готовы к вакцинированию, среди них и врачи. При этом они не знают, какие репрессивные меры могут быть приняты против них в будущем как внутри страны, так и на международном уровне.

Все процедуры, связанные с вакцинацией, проводятся в государственных медицинских учреждениях или в специальных прививочных центрах. В первом квартале 2021 года прививки в Германии делают только приоритетным группам населения и в строгой очередности. Первыми были привиты обитатели домов престарелых, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Затем вакцину получили обитатели приютов для бездомных и беженцы, проживающие в специальных общежитиях. Далее вакцинировали медицинский персонал всех уровней (в том числе и тех, кто ухаживает за больными и престарелыми на дому). Сейчас пришел черед школьных преподавателей, воспитателей детских садов, сотрудников силовых структур и пожарной службы.

Тем временем в Германии начали смягчать ограничения по COVID-19. С 8 марта власти ряда регионов ФРГ открыли школы и детские сады, начали работать цветочные и книжные магазины, косметические салоны и музеи. Разрешено расширить социальные контакты: допускаются встречи представителей двух семей, но не более пяти человек. На свежем воздухе можно встречаться группами до 10 человек. Ношение защитных масок на оживленных улицах и во всех общественных местах остается обязательным.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как кампания по вакцинированию населения от COVID-19 проходит в Израиле и Арабских Эмиратах.

Фото Getty Images

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