«Через неделю после второй прививки каждый получает «зеленый» паспорт, который дает человеку определенные права»

По темпам вакцинации против COVID-19 Израиль, без преувеличения, опережает весь мир. На данный момент первую дозу вакцины получили более четырех миллионов человек (а это 49 процентов населения страны). Из них полтора миллиона уже получили и вторую дозу (которая, как известно, вводится через три недели после первой). Вакцинированы все медработники и пожилые люди, а сейчас активно получают прививки люди в возрасте 40—50 лет. Темпам вакцинации в Израиле могут позавидовать даже в развитых странах ЕС, где все идет далеко не так быстро из-за нехватки вакцин. Об Украине, где официальную вакцинацию еще и не начали (благодаря чему мы стоим в одном ряду с самыми отсталыми странами), даже говорить не приходится. В чем секрет Израиля? Как там проходит вакцинация, реальны ли прогнозы, что уже весной страна сможет вернуться к активной жизни без ограничений? Об этом и многом другом «ФАКТАМ» рассказал украинец Даниэль Шапшович, который давно живет в Израиле и долгое время работает там семейным врачом.

«Обследоваться перед вакцинацией нет необходимости»

Сам Даниэль, как и его коллеги, уже вакцинировался. Вторую дозу вакцины Pfizer он получил еще в январе. По словам Даниэля, побочные эффекты от вакцины были минимальными.

— Только после второй прививки ощущал слабость и поднялась температура, — говорит Даниэль Шапшович. — Большинство моих пациентов, которые уже вакцинировались, тоже не чувствовали никаких побочных эффектов. У некоторых ненадолго поднималась температура. Через неделю после второй прививки каждый получает так называемый «зеленый» паспорт, который дает ему определенные права. Например, если человек с «зеленым» паспортом имел контакт с зараженным коронавирусом, ему уже не нужно находиться на самоизоляции. А если съездил за границу, то по приезде тоже не требуются ни ПЦР-тесты, ни карантин.

— Перед вакцинацией человек проходит какое-то обследование? Возможно, на предмет хронических заболеваний, аллергии.

— В этом нет необходимости, потому что в Израиле медицинская карточка пациента компьютеризирована — и у медработников, которые проводят вакцинацию, есть доступ к карте каждого. Там можно посмотреть всю медицинскую историю пациента: хронические заболевания, наличие или отсутствие аллергии, препараты, которые он когда-либо получал или продолжает принимать. Естественно, на всякий случай у вас переспросят, есть ли аллергия, померяют температуру. Но человеку не нужно носить с собой больничные выписки за разные годы — все это есть в системе. Когда я пришел на вторую прививку, меня спросили, не было ли побочных эффектов после введения первой дозы вакцины. Все это тоже документируется.

— А если человек предполагает, что, возможно, уже переболел COVID-19, ему нужна вакцина?

— Людей, которым не был поставлен диагноз COVID-19, вакцинируют. Каждому не будут делать скрининг на антитела. Здесь люди, которые болеют, как правило, сразу обращаются к врачу. Им и тем, с кем они контактировали, делают тесты (разумеется, все это бесплатно). И если у них коронавирус, это само собой фиксируется.

— А нужно ли вакцинироваться тем, кто точно переболел коронавирусом?

— Пока что такой рекомендации нет.

«Купить вакцину в нашей стране невозможно. Для всех, кто ее получает, она бесплатная», — говорит Даниэль Шапшович

— В чем, на ваш взгляд, секрет такой успешной вакцинации в Израиле?

— В стране хорошо развита система амбулаторной медицины. У каждого пациента есть свой семейный врач, своя компьютеризированная медицинская карта. Это, кстати, одно из объяснений того, почему у нас вакцинация проходит так быстро и организованно.

Вторая причина в том, что Израиль — это страна, которая всегда живет в готовности к войне. В армии существует «служба тыла», задача которой — оказание помощи гражданскому населению в чрезвычайных ситуациях. Эпидемия коронавируса — как раз одна из таких ситуаций. «Служба тыла» взяла на себя открытие нескольких крупных центров по иммунизации.

Сейчас, когда вакцинация идет полным ходом, все работает, как часы. Люди не стоят в больших очередях — человеку приходит уведомление о времени и месте проведения вакцинации, и в назначенный срок он получает свою прививку.

Я работаю в небольшом городе на севере Израиля. У нас центром вакцинации стал Дворец спорта. Четыре больничные кассы, которые обычно между собой конкурируют (в Израиле действуют четыре больничные кассы: «Клалит», «Маккаби», «Меухедет» и «Леумит» — и человек может застраховаться в любой из них. — Авт.), оперативно наладили сотрудничество. Для клиентов каждой из касс во Дворце спорта организовали отдельный вход, и в здании около 50 медсестер одновременно проводят вакцинацию. Все проходит очень быстро, поэтому удается сделать по 200 тысяч прививок в день по стране.

«У тех, кто ждет под центром вакцинации, всегда есть шанс получить прививку без очереди»

— Слышала, что под центрами вакцинации ежедневно выстраивается очередь из молодых людей, до которых очередь на прививку еще не дошла. Они стоят в надежде получить вакцину вместо кого-то, кто, например, не пришел.

— Да, так и есть. И часто таким людям действительно удается вакцинироваться. Как известно, вакцина Pfizer нуждается в определенном температурном режиме и обязательно должна быть использована в течение пяти дней после разморозки. Если кто-то из тех, для кого уже была подготовлена вакцина, не пришел, вполне целесообразно сделать прививку кому-то другому — чтобы вакцина не пропала. Вот и получается, что у тех, кто ждет под центром вакцинации, есть шанс получить прививку вне очереди.

— Сложно представить подобное в Украине, где количество так называемых антипрививочников превышает 50 процентов. В Израиле нет таких людей?

— Они есть везде, но в Израиле их меньше, чем, к примеру, во Франции. Большинство жителей страны заинтересованы в вакцинации, потому что это единственный шанс вернуться к нормальной жизни.

Уже сейчас идут разговоры о том, что в будущем люди, которые отказались вакцинироваться, могут быть ограничены в определенных правах. Даже в таких, как, например, возможность сесть в самолет или пойти в ресторан. И это правильно. С одной стороны, у человека есть право выбирать, вакцинироваться или нет, и никто у него это право не отнимет. Но, с другой стороны, интересы здоровья общества нужно учитывать.

Если и дальше все будет идти хорошо, то по прогнозам уже весной Израиль может вернуться к нормальной активной жизни. Время покажет, действительно ли вакцина дает защиту и от мутаций вируса (судя по всему, от британской мутации — дает). От производителей на этот счет уже звучат довольно оптимистичные заявления. А преимущество вакцин Pfizer и Moderna в том, что сделаны они благодаря новой технологии, которая в случае необходимости позволяет быстро изменить вакцину под мутировавший вирус.

— Делали ли вы или кто-то из ваших знакомых после вакцинации анализ на антитела?

— Да, моя коллега делала это, и уже после первой прививки уровень антител в ее крови был достаточно высоким. Это только подтверждает данные о том, что уже через десять дней после введения первой дозы вакцины у человека появляется от 50 до 85 процентов иммунитета.

— В Израиле нет нехватки вакцин, с чем сейчас столкнулись многие страны Евросоюза?

— Нет. Израиль давно вел переговоры с компанией Pfizer. Премьер-министр лично неоднократно беседовал с гендиректором Pfizer о том, чтобы именно Израилю был отдан приоритет в приобретении вакцин. Убеждал его в том, что Израиль — это идеальная площадка для того, чтобы доказать влияние вакцины на одну небольшую страну. У нас хорошо развита медицина, была возможность в кратчайшие сроки организовать вакцинацию. А сравнительно небольшая территория только упрощает логистику, ведь вакцина требует определенных условий хранения. И организовать ее доставку в города куда проще в маленьком Израиле, чем, например, в большой Канаде.

23 марта у нас выборы, и по этому поводу уже ходит шутка — мол, одним из побочных действий вакцины является усиливающееся желание проголосовать за правящую партию. Кстати, сейчас у нас уже появилась и Moderna. Израиль тоже разрабатывает свою вакцину, но она пройдет третий этап испытаний, вероятнее всего, только к концу 2021 года.

— Вакцинироваться могут только граждане Израиля или резиденты страны тоже?

— Только граждане. Резидентам пока это недоступно, но, очевидно, все впереди.

— Коммерческого рынка вакцин в Израиле нет?

— Нет, вакцину невозможно купить. Для всех, кто ее получает, она, разумеется, бесплатная.

Благодаря вакцинации уже весной Израиль планирует вернуться к нормальной жизни без ограничений. Фото Getty Images

— Наверняка вы слышали о скандале с подпольной вакцинацией в Украине, когда в одной из частных клиник небезызвестный в нашей стране израильский врач продавал вакцину ВИП-персонам за 2 500—3 000 евро. Вакцину якобы доставляли в Украину чартерным рейсом. Учитывая жесткие требования к ее хранению, неужели возможно просто провезти несколько доз в чемоданчике?

— Теоретически возможно, ведь в условиях обычного холодильника вакцина сохраняет свои свойства в течение пяти дней после разморозки. То есть ее можно было провезти в термосумке с хладагентами. Но никто ведь не знает, сколько на самом деле дней прошло после ее разморозки и действительно ли, пока ее везли, все температурные требования были соблюдены. Честно говоря, мне от начала до конца непонятна эта история, ведь просто так взять в Израиле вакцину и забрать ее себе невозможно — ведется строгий учет. Все это очень странно.

— Учитывая тот факт, что первую дозу вакцины получили почти 50 процентов населения, в стране все еще действует масочный режим?

— Да, и пока даже те, кто получил прививки, масочный режим соблюдают. В Израиле действует локдаун, который на днях продлили. Британский штамм вируса более заразен и очень быстро распространяется среди людей, которые еще не вакцинированы. Уровень заболеваемости снизился среди пожилых, потому что эта возрастная группа уже получила прививки. Но люди среднего возраста, которые еще не вакцинированы, массово заражаются. И есть основания предполагать, что британский штамм провоцирует более тяжелое течение болезни.

— Граждане страны действительно соблюдают карантин? Или, как в Украине, надевают маску (которая к тому же не закрывает нос) только для того, чтобы пустили в магазин?

— В Израиле процентов 70 населения карантин соблюдают, а процентов 30 — игнорируют. Я видел людей в масках, которые не закрывают нос. Есть два сектора, где к карантинным ограничениям относятся не так серьезно, — это арабский и ультраортодоксальный. Но там и уровень заболеваемости намного выше.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как украинцев прививают от COVID-19 в Объединенных Арабских Эмиратах.

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