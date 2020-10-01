В Англии за первое нарушение самоизоляции штрафуют на 1300 долларов, а затем — в 10 раз больше

В воскресенье, 27 сентября, число умерших от COVID-19 превысило миллион человек в мире. По состоянию на утро 30 сентября количество случаев с летальным исходом составляло 1 миллион 13 тысяч.

«Мир достиг ужасающей вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона человек. Ошеломляющая цифра. Нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сестры, друзья и коллеги», — заявил в своем видеообращении Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он отметил, что особая жестокость нынешней пандемии заключается в невозможности для семей побыть с умирающим родственником. «Как сказать «прощай», не взяв человека за руку, не поцеловав его, не обняв и не прошептав «я люблю тебя?» — подчеркнул Гуттериш. При этом он выразил уверенность в том, что человечество сможет преодолеть это тяжкое испытание, но для этого люди должны учиться на своих ошибках.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, причем в сентябре темпы роста новых случаев заражения значительно увеличились. В ряде стран они вернулись и даже превзошли весенние показатели. Общее число инфицированных в мире приближается к 34 миллионам. Выздоровели более 25 миллионов пациентов. Уровень смертности остается в пределах 4 процентов. Активными или незавершенными являются примерно 7,7 миллиона случаев.

Украина занимает 25-е место в мире по числу зараженных коронавирусом — почти 209 тысяч. Мы вошли в группу стран, где за время пандемии выявлено более 200 тысяч инфицированных.

Это США (7,4 миллиона), Индия (6,2 миллиона), Бразилия (4,8 миллиона), Россия (1,2 миллиона), Колумбия (более 824 тысяч), Перу (812 тысяч), Испания (758 тысяч), Мексика (738 тысяч), Аргентина (736 тысяч), ЮАР (672 тысячи), Франция (550 тысяч), Чили (463 тысячи), Иран (454 тысячи), Великобритания (446 тысяч), Бангладеш (363 тысячи), Ирак (358 тысяч), Саудовская Аравия (334 тысячи), Турция (317 тысяч), Италия (313 тысяч), Пакистан (312 тысяч), Филиппины (311 тысяч), Германия (290 тысяч), Индонезия (288 тысяч), Израиль (240 тысяч). Среди европейских стран Украина занимает седьмое место.

Правительства целого ряда государств в сентябре вновь резко ужесточили ограничения. Израиль ввел полный локдаун, что вызвало недовольство многих жителей страны. Несколько тысяч противников карантина и прочих мер вышли на акцию протеста. Такие же многочисленные демонстрации и митинги в очередной раз прошли в Лондоне, Берлине, Париже, Мадриде и ряде других европейских столиц.

Министерство здравоохранения России было вынуждено признать 29 сентября, что почти 90 процентов больничных коек, отведенных для пациентов с COVID-19, уже заняты. При этом суточный прирост новых случаев в последние дни сентября превышает 8 тысяч. В разных регионах России власти заговорили о необходимости введения повторного карантина.

В Москве тем временем школьникам с 5 октября предоставлены дополнительные двухнедельные каникулы. Решение принял мэр российской столицы Сергей Собянин. Дистанционных занятий в период каникул не будет. Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении московского правительства, также на две недели приостановят свою работу.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять, то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте», — подчеркнул Собянин.

В Великобритании правительство Бориса Джонсона решило бороться с несознательными подданными Елизаветы II с помощью штрафов. С 28 сентября в Англии пациентам с позитивным тестом на коронавирус за первое нарушение самоизоляции придется заплатить штраф в размере тысячи фунтов (почти 1 тысяча 300 долларов). При повторном нарушении эта сумма возрастет в 10 раз! При этом представители малообеспеченных слоев населения, которые не могут работать из дома, будут получать от правительства компенсацию за вынужденную самоизоляцию в размере 500 фунтов.

Во Франции в ряде городов количество новых заражений в шесть раз превышает установленную правительством норму. Особенно плохо дела обстоят в Марселе. С 26 сентября в городе закрыли все рестораны, бары, фитнес-клубы и другие заведения, принимающие большое количество посетителей. При этом ограничения не затронули театры, музеи и кинотеатры, но там действуют особенно жесткие ограничения.

Актуальную информацию о состоянии инфицирования COVID-19 в нашей стране читайте здесь.

Фото: pixabay.com

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