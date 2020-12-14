Рождество и Новый год с жестким локдауном: власти Германии пошли на крайние меры

С 16 декабря в Германии вводится жесткий локдаун. Решение принято на заседании канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами всех 16 федеральных земель страны, которое состоялось 13 декабря в режиме видеоконференции. Ее участники согласились с тем, что так называемый «мягкий локдаун», действующий в стране с ноября, оказался недостаточным для улучшения эпидемической ситуации.

Поэтому с 16 декабря как минимум до 10 января по всей Германии закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, школы и детские сады. Занятия будут проводиться только удаленно.

Кроме продовольственных магазинов работать будут аптеки, магазины бытовой химии и галантерейных товаров, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Вводится запрет на любые массовые мероприятия. Он будет действовать и в новогоднюю ночь. Никаких массовых гуляний, концертов, фейерверков. Рождественские праздники (24 — 26 декабря) разрешено встречать в узком семейном кругу. При этом максимальное число участников таких встреч не должно превышать 10 человек. При этом в отдельных землях данное ограничение может быть еще жестче в зависимости от эпидемической ситуации.

Посещение богослужений в храмах возможно лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Песнопения запрещаются. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи.

На все время жесткого локдауна гражданам Германии рекомендовано отказаться от поездок внутри страны и за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 тысяч до 500 тысяч евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство. Для торговых компаний предусмотрена компенсация за товары, которые могут потерять вою цену.

По состоянию на 14 декабря в Германии выявлено более 1 миллиона 338 тысяч случаев заражения коронавирусом. Страна занимает 12-е место в мире по этому показателю. С начала пандемии скончались 22 тысячи 406 больных с COVID-19. Активными остаются почти 350 тысяч случаев. Из них 4 550 являются тяжелыми.

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