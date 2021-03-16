Низкие темпы вакцинации, «масочный скандал»: почему партия Меркель рискует остаться за бортом

Нынешний год до предела насыщен для немцев в политическом смысле. В воскресенье, 14 марта, в Германии началась целая серия избирательных кампаний в различные органы власти, которая завершится в конце сентября выборами в Бундестаг. Пока выбирают депутатов ландтагов — законодательных органов федеральных земель.

Состоявшееся голосование в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце наглядно показало, что правящая с ноября 2005 года партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) рискует остаться за бортом. В Баден-Вюртемберге уверенно победили «зеленые» во главе с Винфридом Кречманом. В Рейнланд-Пфальце успех сопутствовал Социал-демократической партии Германии (СДПГ), и правительство этой земли возглавит Малу Драйер.

Политологи уверены, что поражение ждет ХДС и в подавляющем большинстве остальных федеральных земель. Называются три основные причины.

Первая — решение Меркель не идти на пятый срок. То есть, независимо от результата сентябрьских выборов, госпожа Меркель уже точно не останется на посту федерального канцлера. А для многих ХДС ассоциируется именно с ней.

Вторая причина — растущее недовольство немцев медленными темпами вакцинации против коронавируса. В этом винят министра здравоохранения Йенса Шпана, которого еще недавно прочили в преемники Меркель. Именно его обвиняют в остром дефиците вакцин.

Недовольны также немецкие избиратели министром экономики Петером Альтмайером, который, по их мнению, провалил реализацию принятой федеральным правительством программы финансовой помощи малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за локдаунов.

Последним ощутимым ударом по позициям ХДС стал разгоревшийся в марте «масочный скандал». Выяснилось, что два депутата Бундестага от партии Меркель Николас Лебель и Георг Нюсляйн получали шестизначные суммы в качестве комиссионных за посредничество при закупках защитных медицинских масок. Нюсляйн заработал таким противозаконным способом 600 тысяч евро на проведение своей избирательной кампании. Лебель получил 250 тысяч евро.

Есть все основания полагать, что осенью федеральное правительство Германии будет сформировано без участия блока ХДС/ХСС впервые за последние 20 лет. В него с большой долей вероятности войдут социал-демократы, либералы и «зеленые».

Фото Pexels

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